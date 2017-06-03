Участники Петербургского международного экономического форума, конечно, не могли обойти вопрос повышения пенсионного возраста в России. Несмотря на то, что эту тему не мусолят в еженедельных ток-шоу, а на выборах кандидаты в депутаты не говорят о ней как о важнейшей, балансировка пенсионный системы просто необходима для того, чтобы государственные финансы были устойчивыми.

Так, вице-премьер России Игорь Шувалов заявил, что «никто не готов без общественного консенсуса» продвигать решение о повышении пенсионного возраста в России. По его словам, президент России Владимир Путин никогда на совещаниях не высказывал готовность повысить пенсионный возраст. «Я был неоднократно на совещаниях у президента, когда экономисты, и министры финансов, и другие ставили вопросы, что нам нужно перейти к другой возрастной шкале выхода на пенсию. Президент никогда не высказывал позицию о том, что он готов это сделать», — сказал Шувалов.

Первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов во время круглого стола ПМЭФ 2017 / /forumspb.tassphoto.com / Петр Ковалев

А министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что возможное повышение пенсионного возраста в России должно быть увязано с повышением пенсий и улучшением качества здравоохранения. «То есть это такое структурное изменение — более высокий пенсионный возраст, но при этом более высокий уровень пенсий, более качественная система здравоохранения — это то, что может рассматриваться. И когда мы говорим о пенсионном возрасте, мы всегда говорим именно в этой увязке», — сказал министр.

А бывший министр финансов и глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин рассказал, что фокус-группы ЦСР свидетельствуют, что отношение россиян к повышению пенсионного возраста шесть лет назад было хуже, чем теперь.

«Шесть лет назад тоже проводились предыдущей командой такие же опросы, отношение было существенно хуже», — сказал Кудрин. Впрочем, он отметил, что любые реформы, в том числе не совсем популярные, требуют обсуждения и анализа последствий. «Мы провели часть таких обследований, социологических фокус-групп… Безусловно, в современном мире любые реформы должны обсуждаться и должен сложиться некий консенсус, или большинство должно все-таки поддерживать», — считает он.

Руководитель Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассуждал более практично. По его словам, повышение пенсионного возраста в 2018-2020 гг. не планируется, так как не заложено в бюджет ПФР. «Мы когда планируем бюджет на 2018-2020 гг., сейчас идет именно эта работа, не закладываем увеличение пенсионного возраста», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Председатель правления Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов /forumspb.tassphoto.com/ Владимир Смирнов

Дроздов добавил, что если у человек хочет выйти на пенсию попозже, у него такая возможность есть: «он будет получать чуть повышенные баллы, премию». По его расчетам, эффект от увеличения пенсионного возраста будет «гораздо скромнее» ожидаемого. С одной стороны, будет определенная экономия средств бюджета в связи с предоставляемыми льготами, но, с другой стороны, будут и не позитивные эффекты, в частности на рынке труда, добавил руководитель ПФР. «Молодежь будет дольше ждать освобождения мест. По здравоохранению: мужчины пока мало живут после 60 лет, и для них это увеличение рановато», — отметил Дроздов.

Зато Дроздов образовал, что размер пенсии в России к 2030 году будет равен 2,5 прожиточным минимумам. «В соответствии со стратегией развития пенсионной системы России, мы ожидаем до 2030 года достичь 2,5 прожиточных минимумов. Сейчас пенсия на апрель составляет 38% заработка. Это средняя величина», — сказал он.