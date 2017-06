Эшмоловский музей Оксфордского университета приобрел имеющую большое историческое значение картину, созданную во время английской гражданской войны XVII века. Она досталась музею благодаря программе Acceptance in Lieu, позволяющей передавать национальным собраниям произведения искусства и древности в счет налога на наследство.

Автор картины – известный портретист Уильям Добсон (1611 – 1646), занявший после смерти ван Дейка место придворного живописца при дворе Карла I. После начала революции Добсон работал в Оксфорде, главном оплоте роялистов. Групповой портрет, оказавшийся теперь в коллекции Эшмоловского музея, был заказан ему зимой 1645 – 1646 года полковником Джоном Расселом, командиром из элитного роялистского полка «синих мундиров» (Bluecoats). Помимо полковника Рассела на картине изображены племянник Карла I принц Руперт, возглавлявший королевскую армию, и губернатор Оксфорда полковник Уильям Легг. Принц Руперт стоит слева, Легг – в центре картины, Джон Рассел сидит за столом.

Военачальники королевских сил изображены в тяжелый для них момент. 14 июля 1645 года, полковник Рассел был тяжело ранен в битве при Нейзби, завершившейся поражением королевских войск. Едва оправившись от ранения, он вместе с принцем Рупертом защищал Бристоль – крупнейший порт, остававшийся в руках у Карла I. Но к сентябрю Бристоль пал, не выдержав осады намного превосходящими по численности войсками парламента.

После этого король отобрал у Руперта командование войсками. Во многом это было следствием интриг в окружении короля, так как у принца Руперта был соперник – Джордж Дигби, второй граф Бристольский. Он был менее удачлив как полководец, зато опытен в придворных интригах. Дигби претендовал на пост командующего и убеждал Карла, что принц Руперт – предатель. Принц с остатками своей армии пробился к Оксфорду сквозь вражескую территорию и убедил Карла назначить официальный военный трибунал, который дал бы оценку его поведению при защите Бристоля. Суд признал, что принц сохранил верность королю и ничем не запятнал свою честь. После этого Руперт на некоторое время покинул Оксфорд и даже рассматривал вариант поступления на службу в Венецианской республике, но зимой, в самое тяжелое для осажденных роялистов время вернулся, примирился с Карлом и вновь стал защищать город. Когда король покинул Оксфорд, отправившись на север, принц Руперт возглавлял осажденных до самого взятия города войсками парламента.

На картине художник оставил немало намеков на историю ссоры между королем и Рупертом. Свиток, который принц держит в правой руке, возможно, отражает эпизод, когда Карл I послал принцу чистый лист и повелел, чтобы тот сам написал там свое признание. Руперт оставил его пустым, демонстрируя, что не видит за собой никакой вины. Вернул письмо королю присутствующий на картине Уильям Легг. Он окунает в бокал вина плюмаж со своей шляпы. Такой жест историки предлагают объяснить как знак мести Джорджу Дигби, поскольку одежда, окрашенная вином, символизировала месть.

Интересен еще один персонаж картины – пес, нарисованный в левом нижнем углу. Буквы PR на его ошейнике, скорее всего, означают «принц Руперт».

У принца действительно имелась собака, привезенная им из Германии, правда, все источники сообщают, что это был пудель белого цвета. Собаку принцу подарил его соратник по боям Тридцатилетней войны англичанин граф Арундел, когда принц оказался в плену в крепости Линц. Пудель должен был скрасить Руперту дни заключения. Иногда говорят, что было две собаки: черная и белая – и обеих Руперт привез с собой в Англию, но черная погибла в самом начале гражданской войны.

Белый пудель, получивший кличку Мальчик (Boy), не расставался с принцем, спал с ним в одной кровати и сопровождал в бою. Руперт научил Мальчика поднимать заднюю ногу, когда произносили имя Джона Пима, военачальника парламентской армии. Король Карл I порой лично кормил Мальчика ростбифом со своего стола, а королевские дети с ним играли.

Портрет белого пуделя, возможно, принадлежавшего принцу Руперту (1641), написанный сестрой принца Луизой Голландиной.

О собаке быстро начали складывать легенды. Сторонники парламента считали, что Бой способен ловить ртом пули, летящие в принца, что он неуязвим для любого оружия и способен предсказывать будущее. Пуританские проповедники говорили, что это превратившийся в собаку дьявол. Таким Мальчик предстает на гравюрах в многочисленных брошюрах, выпущенных сторонниками парламента. Роялисты выпускали собственные памфлеты, где старались довести эти мнения до абсурда и писали, что белый пудель – это превратившаяся в собаку лапландка.

Принц Руперт и Мальчик во время взятия Бирмингема. Из брошюры, выпущенной сторонниками парламента

Еще одна гравюра из брошюры сторонников Кромвеля. «Кавалеры» и «круглоголовые» стравливают своих собак



Обложка брошюры, целиком посвященной собаке принца Руперта

Мальчик участвовал в битвах с 1642 по 1644 год. Солдаты принца Руперта полюбили собаку, он получил звание «главного старшины» (Sergeant-Major-General) и стал первым животным-талисманом в истории английской армии. Слава о нем распространилась по всей Европе. Даже османский султан Мурад IV приказал своему послу попытаться разыскать для него в Европе такую же собаку. Мальчик погиб в битве при Марстон-Муре 2 июля 1644 года, когда непобедимая доселе конница принца Руперта была впервые разгромлена солдатами Кромвеля. Мальчик сидел на привязи в лагере королевских войск, но вырвался и побежал в сражение к своему хозяину. По легенде, его застрелили серебряной пулей.

Гибьель Мальчика в битве при Марстон-Муре

Интересно проследить, как сложилась судьба изображенных на картине мужчин. Принц Руперт был изгнан из Англии после победы парламента. Он продолжил карьеру профессионального полководца, поступив на службу к французскому королю Людовиком XIV, который воевал с испанцами. Руперт поставил одно условие: он будет воевать за французов, но, если король Карл призовет его, он оставит службу. Руперту удалось захватить у испанцев мощную крепость Ла-Бассе, но вскоре он получил серьезное ранение в голову и покинул войска.

Принц Руперт

К моменту его выздоровления в Англии начался второй этап гражданской войны, и Руперт принял в нем участие, командуя на этот раз верной Карлу I частью английского флота. Он продолжил свою морские походы и после казни Карла, до 1653 года его суда нападали на английские корабли. За время такой пиратской компании ему довелось побывать даже на островах Карибского моря. Добычу поделили Карл II и принц Руперт. Тем временем в английском королевском дворе в изгнании стала преобладать партия, выступавшая за дипломатические переговоры с республиканцами, а Руперт, как слишком воинственная фигура, был нежелателен в такой ситуации. В итоге в 1655 году он покинул двор Карла II и отправился в Германию.

Он навестил Карла-Людвига в Пфальце, попробовал в Вене получить с императора 15 тысяч фунтов, которые тот давно ему задолжал (император согласился заплатить, но в рассрочку), повоевал в Италии с испанцами, а на досуге занимался гравюрой. Ему приписывают изобретение гравировальной техники меццо-тинто, идея которой, якобы, пришла в голову Руперту, когда он увидел, как один солдат соскребает грязь со ствола мушкета. Изобрел ли принц меццо-тинто – вопрос спорный, но он точно был видным гравером, автором многих работ в этой технике.

Одна из гравюр работы принца Руперта, изображающая палача с головой Иоанна Крестителя (1658)

После реставрации принц вернулся в Англию, где получил в награду за прошлые подвиги пенсион в 4000 фунтов в год и титул герцога Камберлендского, но на покой не ушел, а посвятил последующие годы преимущественно военно-морским сражениям с Нидерландами, был адмиралом королевского флота и членом Тайного совета. На досуге он играл в теннис с Карлом II в Виндзоре. В дневниках Сэиюэла Пипса упоминается, что Руперт был четвертым по силе теннисистом в Англии.

Другим видом досуга Руперта были занятия наукой и изобретательством. В его покоях в Виндзоре были отведены специальные помещения для мастерской и лаборатории. Он участвовал в создании Лондонского королевского общества и был постоянным гостем на его заседаниях. В Англии его считали изобретателем «капель принца Руперта» – застывших капель закаленного стекла, которые выдерживают удар молотком, но взрываются, если отломить их хвостик. Но тут, похоже, Руперт просто перенес в Англию германское изобретение. Зато Руперт разработал водоподъемную машину и водяную мельницу новой конструкции, занимался проблемами криптографии и взлома шифров, придумал новый способ окрашивать мрамор, изготовил новый тип корабельной пушки «Рупертино», усовершенствовал формулу пороха, сконструировал прообраз револьвера – «пистолет с вращающимися стволами», совершенствовал навигационные приборы и хирургические инструменты. Его именем названа математическая задача «Куб принца Руперта». Умер «воин-философ» 29 ноября 1682 года в возрасте 62 лет.

Уильям Легг

Уильям Легг после взятия Оксфорда парламентскими войсками бежал на континент, но вскоре вернулся и вновь присоединился к роялистам. Он участвовал в организации побега Карла I из Хэмптон-Корта, где его держали сторонники парламента, и затем не покидал короля во время всего второго этапа гражданской войны, вплоть до бегства на остров Уайт, где Карл вновь был пленен. Полковник Роберт Хэммонд должен был по приказу парламента отправить Легга в тюрьму, но по просьбе самого Хэммота Уильяму Леггу позволили оставаться с пленным королем до 29 декабря 1647 года. После этого Легг провел несколько месяцев в Хэмпшире, пытаясь организовать новый побег короля, но был задержан и помещен под стражу в замок Арундэл. На этот раз парламент не позволил ему находиться рядом с Карлом.

После казни короля Легг поклялся не выступать с оружием против парламента и был отпущен. Он примкнул к находившемуся в изгнании сыну Карла I, который объявил себя королем Англии Карлом II. Легг был отправлен с миссией в Ирландию в поисках поддержки, но англичане перехватили его в море и, обвинив в государственной измене, заточили в замок в городе Эксетер, где он провел более двух лет. В марте 1653 года ему разрешают выехать за границу, обязав не действовать во вред Англии и ее правительству. Но в 1659 году Легг проникает на территорию Англии и активно готовит роялистское восстание, обещая всем противникам парламента королевское прощение, если они помогут Карлу II взойти на трон в Лондоне. В июле 1659 года он был арестован и брошен в Тауэр.

Но вскоре реставрация монархии действительно случилась, и вернувшийся в Англию Карл II предложил Уильяму Леггу титул графа, но тот отказался. Легг вновь получил должности камердинера (Groom of the Bed-chamber) и начальника королевских арсеналов (Master of the Armouries), которые он занимал при Карле I еще до начала гражданской войны. Также Карл II назначил его заместителем начальника совета по артиллерии (Lieutenant-General of the Ordnance) и пожаловал ему земельные владения. С 1661 по 1670 год Легг был депутатом Палаты Общин. 13 октября 1670 года Уильям Легг умер в своем лондонском доме. Стоит упомянуть, что еще в 1842 году, незадолго до начала гражданской войны, Легг женился на Элизабет Вашингтон (около 1616-1688), сестре другого роялиста Генри Вашингтона, который был старшим братом Лоуренса Вашингтона, прапрадеда будущего президента США.

Полковник Джон Рассел благополучно дождался реставрации и стал командовать специально созданным полком гвардейской пехоты (John Russell's Regiment of Guards). Был известен как франт, любитель музыки и танцев, но безнадежно отставший от моды: его вкусы отражали довоенную эпоху. Находился на военной службе до 1681 года, умер в 1687 году. Наследник его полка – полк Гренадерской гвардии, солдат которого можно увидеть на посту возле Букингемского дворца.

Автопортрет Уильяма Добсона

В конце концов, все три героя картины добились успеха и благополучия, хотя их жизнь нельзя было назвать безмятежной. Гораздо меньше повезло художнику. Когда войска парламента подавили последнее сопротивление роялистов и взяли Оксфорд, Уильям Добсон остался без работы. Все его заказчики и покровители были или убиты, или изгнаны из Англии. Он вернулся в Лондон, там бедствовал, сидел в долговой тюрьме и умер в возрасте 37 лет спустя всего четыре месяца после взятия Оксфорда. Точная дата смерти неизвестна, но сохранилось указание, что похоронен он был 28 октября 1646 года в церкви святого Мартина в полях.