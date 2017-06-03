«Пакет Яровой» решили подлатать

Антитеррористический «пакет Яровой», обязывающий операторов связи и провайдеров хранить весь трафик пользователей, не сможет заработать вовремя. Об этом сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов, передает ТАСС.

С 1 июля 2018 года пакет за авторством депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова обязывает операторов связи по три года хранить данные о том, кому и когда звонил или пересылал файлы абонент.

А в течение полугода сотовые операторы должны хранить аудиозаписи всех звонков, а также сами пересылаемые файлы (от СМСок до видео).

По запросу спецслужб всю эту информацию операторы обязаны им предоставлять.

До полугода сберегать весь контент, скачанный и переданный пользователем, обязаны по закону и интернет-провайдеры. Также в течение года эти компании должны хранить сведения о том, что и где скачивалось, а также что и кому передавалось.

Все это, несмотря на закрепленные в Конституции тайну частной жизни и переписки.

Статья 23 основного закона гласит:

«1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.

2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения».

В «пакете Яровой» любая частная информация собирается поголовно, без санкции суда. Спецслужбы получают доступ к ней также без судебного решения.

В кулуарах Петербургского международного экономического форума Сергей Чемезов рассказал, что для определения требований к хранению данных при Минкомсвязи была создана рабочая группа, участниками которой помимо сотрудников министерства являются представители «Ростеха», ФСБ и «всех заинтересованных лиц».

«Они занимаются подготовкой, мы вносим предложения. Там есть дорожная карта. По-моему, в июле должны выйти с каким-то предложением», — заявил глава «Ростеха» о поправках в «пакет Яровой».

«По всей видимости, да, придется менять [пакет], потому что в те сроки [исполнить требования] — это нереально. Регуляторы и будут вносить правки», — отметил он.

В январе в министерстве связи заявляли, что договорились с силовыми ведомствами о снижении объема трафика, который требуется хранить согласно «пакету Яровой», в 10 раз. Также министерство предлагало поэтапно увеличивать сроки хранения информации — с 12 часов до 6 месяцев.

Кроме того предлагалось создать пилотные проекты для отладки механизма сбора и хранения столь больших объемов информации. В ФСБ это предложение не поддержали.

Однако бизнес решил все же посмотреть, как закон будет работать на практике. Для этого как минимум МТС будет закупать и тестировать необходимое для хранения данных оборудование.

Еще в прошлом году сенатор Антон Беляков внес в Госдуму законопроект, отодвигающий вступление в силу положений «пакета Яровой» о хранении данных с 2018 на 2023 год.

Он негодовал: «Это не закон по борьбе с терроризмом, а закон о тотальном контроле за населением страны. У этого документа нет финансово-экономического обоснования. Закон, по оценке сотовых операторов, стоит 2-3 триллиона рублей — это шестая часть бюджета страны. Все, что мы тратим на пенсии, космос».

Однако парламентарии голосовать за его поправки не стали.