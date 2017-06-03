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03 июня 2017, 15:22
Елена Сычева

Золото партий

Выборы в Госдуму
Выборы в Госдуму
фото: pravdaurfo.ru

Сводные финансовые отчеты 75 российских политических партий за 2016 год опубликовал ЦИК РФ. Богатейшей партией, согласно обнародованным документам, стала «Единая Россия».

В прошлом году ее доходы составили 8,23 млрд рублей. Причем 3,56 млрд из них — это деньги, полученные из бюджета России. Частные спонсоры ЕР отдали в партию в прошлом году 4,3 млрд рублей. Кстати, самих спонсоров прибавилось. Если еще в 2015 году желающих инвестировать в единороссов было 375, то в 2016-м число выросло – до 619, передает РБК.

Поступления от спонсоров увеличились в четыре раза по сравнению с предыдущим отчетным периодом. В списке благодетелей ЕР — «Томская домостроительная компания», «Океанрыбфлот», «Темпстройсервис», «Эдельвейс», «Якусткэнерго», «Сервиснедвижимость», «Русгидро», «Лукойл-Коми», «Сахаэнерго». Эти компании, по данным «Ведомостей» перечислили более 40 млн рублей в кассу партии каждая.

Многие из руководителей этих компаний в прошлые выборы шли в местные, региональные и российский парламент. Например, гендиректор «ТДК» Александр Шпетер вновь стал депутатом законодательного собрания Томской области, а владелец «Океанрыбфолта» Валерий Пономарев также сохранил за собой кресло — в Совфеде, уточняет РБК.

Были у единороссов в прошлом году и частные спонсоры. Больше всего денег перевел на счета партии мужчина по имени Михаил Генералов, но журналистам не удалось идентифицировать его.

На пропаганду ЕР направила почти миллиард рублей, а на избирательные бюджеты своих сторонников, баллотировавшихся в Госдуму РФ, — 2,3 млрд. Коммунисты, которые заработали почти в четыре раза меньше своих коллег из «Единой России», тоже не скупились на агитацию. На эти цели они потратили почти полмиллиарда рублей. Еще почти 650 млн рублей — на содержание региональных отделений партии.

Спонсоров у КПРФ нашлось не так много, как у той же ЕР, так что и поступления от них в казну партии были скромнее — 656 млн рублей. В два раза больше соратники Геннадия Зюганова получили из бюджета страны — 1,38 млрд рублей. Среди крупнейших спонсоров коммунистов — предприятие «Кунцево», «Расчетно-кредитный банк», «Юг-нефтепродукт», «Транснафта».

Эти компании пожертвовали КПРФ по 43 млн рублей каждая. Также в списке «политических меценатов» оказались ООО «Парус», ООО «Авангард» и ООО «Алеф». Их взносы в дело партии были чуть меньше — от 25 до 35 млн рублей, пишут «Ведомости».

Интересно, что в списке частных жертвователей примерно треть от нынешней фракции КПРФ в Госдуме. Но были и те, чьи вложения не оправдали себя — по 4 млн рублей пожертвовали Андрей Андреев, Борис Кашин, Сергей Обухов и Вадим Соловьев, которые не попали в ГД текущего созыва.

Почти столько же, сколько и коммунисты, получили в прошлом году «справороссы»,  — их доходы составили 2,182 млрд рублей, но из них только миллиард СР получила из бюджета, и почти 1,2 млрд в виде спонсорской помощи, в частности, от Челябинского кузнечно-прессового завода, а также различных фондов поддержки политических партий. Только 800 млн рублей партийцы направили на пропагандистские цели. Но посчитали эти траты оправданными. Как пишет РБК со ссылкой на представителя президиума ЦК СР Олега Шеина, выборный год заставил мобилизовать ресурсы даже на рутинные расходы.

Чуть больше 1,3 млрд рублей получила ЛДПР в 2016 году. Львиная доля этой суммы — это также деньги из государственной казны, только 367 млн рублей из нее составили пожертвования. В числе спонсоров либерал-демократов — компании «Велес», «Квант», «Орлец», «Форсаж», «Фортуна» и филиал ООО «Бриг». Все они пожертвовали максимальную сумму в 43 млн рублей каждая.  

Что касается «Яблока», то весь бюджет партии в выборный год составил 481 млн рублей, а у «Патриотов России» — только получили 104 млн. Но если первая получила из бюджета 247 млн, то вторая – ни копейки. Как и «Партия народной свободы», которой удалось привлечь только от частных лиц чуть больше 45 млн рублей. Юрлиц-спонсоров, кто готов бы был дать денег бывшей «РПР-Парнас», не нашлось.

Интересно, что сами представители политических партий ранее неоднократно критиковали практику финансирования движений из госказны. В частности, коммунисты напоминали, что все члены КПРФ платят взносы. ««Эта практика наряду с четкой идеологической платформой вместо типичного для российских партий конъюнктурного политического мимикрирования и делает нашу структуру партией в классическом смысле этого слова. Так что мы можем выжить и без госфинансирования», — ранее заявлял «Газете.Ru» зампред ЦК КПРФ Валерий Рашкин.

С другой стороны, находились и те, кто отрицал пользу отмены госфинансирования партий. В частности, с такой позицией выступали члены ЛДПР. Они предположили, что в таком случае партии станут чрезмерно зависимы от коммерсантов или других спонсоров, что может иметь негативные последствия.

Также ранее «Голос» проводил исследование, в ходе которого смог выяснить, что большинство спонсоров «Единой России» получают подряды от крупных компаний, госкорпораций и федеральных министерств, сообщают «Новые известия».

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