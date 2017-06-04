Петербургский международный экономический форум проходил в северной столице с 1 по 3 июня. Главный вывод — российская экономика входит в новую фазу и будет демонстрировать рост. К такому мнению пришли практически все высокие гости и участники ПМЭФ. Об этом, в частности, говорил президент России Владимир Путин. Он заявил, что по итогам года инфляция будет ниже целевой, то есть ниже 4%, а рост ВВП должен выйти на опережающие темы уже к 2019-2020 годам.

Многочисленные спикеры подтверждали слова главы государства. Так, председатель Совфеда Валентина Матвиенко призвала прекратить санкционную политику. По ее словам, она не принесла тех результатов, которых пытались добиться страны Запада. Изоляции России как в международной экономике, так и в геополитике, по мнению председателя верхней палаты парламента РФ, не случилось.

«Они (санкции) потерпели крах, мы не просто выстояли и выжили, мы обеспечили макроэкономическую стабильность, преодолели кризисные явления и вошли в стадию роста экономики, пусть пока маленького, но стабильного», — сказала она в интервью газете «Известия» по итогам главного пленарного заседания ПМЭФ.

По словам Матвиенко, Россия и ЕС постепенно налаживают товарооборот, упавший после известных событий 2014 года. Говорить о восстановлении прежних объемов пока рано, но динамика, по данным спикера, положительная.

Помощник президента РФ Андрей Белоусов подтвердил ТАСС, что интерес к российской экономике растет.

«Вчера об этом шла речь — сегодня в Россию стало очень модно инвестировать, — отметил он в беседе с корреспондентом агентства. — Метут все, любой российский актив является суперпривлекательным объектом для инвестиций».

Представители российских компаний также отмечали, что тенденции в экономике России положительные.

«Прогноз — благоприятный. Через год мы будем крепче и богаче», — приводит слова совладельца компании «Лукойл» Вагита Алекперова «Фонтанка».

О форуме сдержанно отозвался глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, который назвал его «форумом битвы стратегий».

При этом он отметил, что пока что обнародованы не все сценарии развития страны на ближайшую перспективу.

«И правительственная стратегия не опубликована, и наша стратегия не опубликована. Я уже говорил почему: у нас нет стратегии Центра стратегических разработок, мы подготовили по всем направлениям предложения, которые как мы считаем, в результате работы с президентом должны стать стратегией, и, я надеюсь, стратегией президента», — передает слова Кудрина ТАСС.

В «битву стратегий» включился и лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который раскритиковал бывшего министра финансов и его предложения.

«Кудрин же предлагает продать последнее — и сидеть сторожем на этом! Не выйдет!» — цитирует коммуниста «Коммерсантъ».

Организаторы форума озвучили предварительные итоги ПМЭФ-2017, в котором приняли участие 14 тысяч человек из разных стран мира. За три дня было подписано порядка 400 соглашений, которые должны привлечь в экономику России 2 трлн рублей, сообщает Buisness FM.

Добавим, что в следующем году ПМЭФ пройдет не в июне, как обычно, а в мае.

«Датами в 2018 году следующего Петербургского форума обозначены 24, 25, 26 мая. Выбор более ранних дат форума связан с проведением в нашей стране чемпионата мира по футболу», — сообщил советник президента России Антон Кобяков.