Археологи рассказали о новых результатах исследования богатого кельтского захоронения, найденного в 2015 году возле города Лаво в Шампани.

Находка была сделана командой из Национального института по превентивной археологии Франции (INRAP), который проводит раскопки в местах будущего строительства. На окраине Лаво намеревались построить новый торговый центр, но эти планы пришлось отложить, так как археологи обнаружили там курган диаметром сорок метров, использовавшийся для погребений в течение примерно тысячи лет. Работы по его раскопкам были начаты в 2012 году и продлились несколько лет.

Самые ранние захоронения в кургане относятся к концу бронзового века (1300-800 годы до н. э.), в основном это урны с кремированными останками. В начале железного века там были погребены мужчина, рядом с которым лежал железный меч, и женщина с массивными бронзовыми браслетами. В кургане были и более поздние захоронения, вплоть до галло-римской эпохи. Но самая интересная находка ждала археологов в центре кургана.

Общий вид раскопок (2015)

Там находилась погребальная камера площадью 14 квадратных метров, где нашли останки взрослого мужчины, а также сосуды, бронзовое ведро и нож в ножнах. На дне камеры находился бронзовый котел диаметром один метр. Котел представляет собой значительное произведение искусства. На его рукоятках изображена бородатая голова с бычьими рогами и ушами, в которой узнается греческий речной бог Ахелой. А обод котла украшен восемью львиными головами. Погребение датировано началом V века до нашей эры.

Бронзовый котел in situ

Рукоятка бронзового котла в виде головы бога Ахелоя

Внутри котла были сложены наиболее ценные вещи. Среди них – серебряная ложка с отверстием (вероятно, она применялась для процеживания вина), небольшие бронзовые сосуды, а главное аттическая чернофигурная ваза. Это сосуд для разливания вина (ойнохойя), на котором изображены сидящий бог Дионис и девушка. Горловина и основание сосуда отделаны золотым ободом. По мнению ученых, сосуд был сделан греками или этрусками.

Чернофигурная ойнохоя

Помимо сосудов для винопития погребенный был снабжен и транспортным средством. В камере имелась бронзовая колесница. Сам покойный носил на шее роскошное золотое украшение. В литературе такие характерные для кельтов ювелирные изделия обычно называют словом торк или торквес (лат. torques от глагола torqueo «скручивать», об их истории можно подробнее узнать из очерка «Золотое украшение кельтов»). Торг из погребения в Лаво весит 580 граммов. Также у покойного имелись золотые браслеты на обеих руках и еще один браслет выше локтя на левой руке. Поскольку, вне всякого сомнения, в кургане был похоронен знатный и богатый человек, ученые назвали его Принцем из Лаво.

Останки Принца из Лаво с золотыми украшениями

Рядом с шеей принца были найдены несколько янтарных бусинок, вероятно, они были частью ожерелья или украшали прическу. Нашли даже небольшие фрагменты одежды и обуви: бронзовые и коралловые крючки, служившие застежками, и кусочки кожи.

Все находки поступили в лабораторию Центра исследований и реставрации Музеев Франции (Centre de recherche et de restauration des musées de France, C2RMF). Сейчас исследовательские работы все еще продолжаются, но ученые смогли рассказать о первых результатах, полученных ими при помощи химического анализа, рентгеновской фотосъемки и рентгеновской томографии.

Фотографии находок в рентгеновских лучах

В частности они смогли установить, что серебряные нити, найденные возле останков, представляли собой вышивку на поясе, который носил Принц из Лаво. Внимательное изучение ойнохойи показало, что само керамическое изделие выполнено в греческом стиле, но золотая отделка горловины и основания содержат этрусские, а серебряный узор – кельтские мотивы. Трехмерное изображение в высоком разрешении позволило обнаружить следы износа на золотом торке и браслетах принца, следовательно он носил их долгое время при жизни.

Также исследователи подтвердили, что Принц из Лаво был действительно принцем, а не принцессой. Во многих кельтских захоронениях того же периода костные останки сохранялись плохо, а то и вовсе полностью исчезли из-за воздействия кислой почвы. Поэтому пол погребенных, как правило, определяют условно, по составу погребального инвентаря. В частности, при первоначальном исследовании погребение сочли мужским, так как в нем находился нож. Но никаких гарантий это не давало, так как есть свидетельства ношения оружия кельтскими женщинами. К тому же, подозрение, что могила принадлежит женщине, возникали из-за стиля золотых украшений. Но теперь ученые точно смогли определить пол принца по строению тазовых костей. Ученые обещают регулярно информировать о новых результатах своих исследований. Планируется, что работа с находками из Лаво будет завершена не ранее 2019 года.

В начале железного века в регионе, где было найдено это погребение, была распространена гальштатская археологическая культура, носителями которой были преимущественно кельтские народы. Обнаружение в кургане предметов греческой работы свидетельствует о торговых связях кельтов VI – V веков до н. э. с южными соседями. Основным центром проникновения греческих артефактов была Массилия (современный Марсель), основанная примерно в 600 году до н. э. греками из малоазиатского города Фокея.

Предметы из погребения после очистки и реставрации

Похоже, особо престижным товаром для кельтов оказались бронзовые котлы греческой работы. Для греков это были кратеры – сосуды, служившие для смешивания вина. Какими функциями их наделяли кельты, точно сказать сложно. Но бронзовые кратеры помещали в богатые погребения. Помимо принца Лаво бронзовый котел имелся, например, у «леди из Викса». Останки этой кельтской женщины (в данном случае пол определен лишь условно, по погребальному инвентарю) были найдены в 1953 году возле деревни Викс в Бургундии, на расстоянии всего 65 километров от Лаво. Погребение в Виксе, также относящееся к памятникам гальштатской культуры, было не только богатым, но и, самое главное, также осталось неразграбленным. Оно относится примерно к 500 году до н. э. и содержит украшения из золота, бронзы, янтаря, греческую керамику (там тоже имелась ойнохойя), колесницу и главный предмет – бронзовый кратер высотой 1,63 метра, диаметром 1,27 метра и весом более двухсот килограммов. А вот золотой торк у леди из Викса был меньше, чем у принца из Лаво. Он весил лишь 480 граммов.