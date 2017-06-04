Как сообщили в пресс-службе президента России, общение главы государства с народом начнется в полдень по московскому времени 15 июня. Показывать «Прямую линию» будут сразу несколько телеканалов, в том числе «Первый», «Россия 1», «Россия 24», ОТР (там трансляция будет с сурдопереводом). Послушать ответы Путина на вопросы россиян можно будет в эфире радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Трансляции будут организованы и в соцсетях.

Прием вопросом Путину начнется завтра утром, 4 июня в 8:00 по Москве. Способов адресовать послание президенту будет несколько. Во-первых, будет работать горячая линия — звонок на номер 8–800–200–40–40 будет бесплатным, как с мобильных, так и с городских телефонов. Тем, кто хочет обратиться к президенту из-за рубежа, рекомендуют звонить по номеру +7–499–550–40–40. Во-вторых, можно будет отправить СМС в центр приема сообщений на номер 0–40–40. Правда, придется проявить смекалку и уложить вопрос в 70 знаков, включая пробелы. В-третьих, будет возможность задать вопросы и у пользователей российских соцсетей, через специальные группы «ВКонтакте» и в «Одноклассниках». Вопрос может быть задан и в устной форме, для этого в одну из групп можно отправить видеообращение. В-четвертых, пообщаться с президентом в прямом эфире смогут владельцы iPhone и Android, которые установят приложение «OK Live», доступное для скачивание в AppStore и GooglePlay. В-пятых, задать вопрос можно будет и через сервисы «Москва–Путину» — одноименный сайт и приложение для мобильных, которое также можно скачать в AppStore и GooglePlay. Какой бы способ не был выбран, задать вопрос можно будет вплоть до окончания «Прямой линии» с Владимиром Путиным.

Изначально «Прямую линию» планировали провести в середине апреля, однако в конца марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о том, что ее перенесут на более поздний срок из-за графика Владимира Путина. Точной новой даты он не называл, но объяснил, что общение с народом пройдет точно до августа. «Она, видимо, будет чуть позже в этом году», — напоминает его слова «Газета.ру».

Впрочем, были и другие предположения. Например, связанные с тем, что в 2018 году пройдут президентские выборы. «В предвыборный год могут быть абсолютно разные обстоятельства. Мы их не знаем наверняка, а делать какие-то выводы — голословно. И это, в принципе, логично, что в предвыборный год тайминг меняется», — пояснял изданию политолог Евгений Минченко.

Журналисты предположили, что перенос мог быть связан с прошедшими в конце марта в разных городах России акциями протеста, устроенными сторонниками Алексея Навального. Те же данные подтвердили и эксперты. «На данный момент повестка сформирована, и понятно, что для властей она будет неприятна. Организаторам останется либо делать вид, что не было ни митингов, ни коррупционных обвинений, а значит, абсолютно игнорировать повестку. Либо же просто перенести мероприятие до того момента, пока повестка не поменяется и все успокоится. Тогда «Прямая линия» не будет выглядеть столь неестественно и столь наигранно, как будет выглядеть, если ее будут проводить сейчас, игнорируя темы последних событий», — говорил «Газете.ру» политолог Аббас Галлямов.

Но Песков эту информацию впоследствии опроверг. В любом случае, и в июне «Прямая линия» пройдет сразу после митингов, намеченных на 12 июня теми же организаторами. Протестные акции согласованы в нескольких крупных городах России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга это Новосибирск, Екатеринбург, Иркутск, Пермь, и другие.

Политологи считают, что во время «Прямой линии» Владимир Путин не будет говорить о выборах 2018-го. Поскольку пока что это преждевременно, пишет «Независимая газета». Будет ли установлен рекорд продолжительности, эксперты пока не прогнозируют. «Лента» напоминает, что дольше всего Владимир Путин отвечал на вопросы россиян в 2013 году. Тогда программа длилась 4 часа 48 минут.

Многие считают «Прямую линию» (наравне с ежегодной пресс-конференцией Владимира Путина) неким стимулом для решения региональных и местных проблем. Что естественно, большинство вопросов, которые задают россияне, касаются не экономики или геополитики, а менее глобальных, но важных тем. «Существует единственный формат прямого воздействия, заставляющий оперативно работать наших чиновников, которым является прямая линия с президентом РФ. Считаю, что в условиях кризиса прямая линия должна проводиться не реже одного раза в квартал», — ранее говорил ТАСС глава комиссии Общественной палаты России по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Владимир Слепак.