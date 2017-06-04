Девять жизней

В ночь на 4 июня в садоводческом товариществе 50 лет Октября, которое находится в Тверской области в поселке Редкино, мужчина во время бытового конфликта расстрелял девятерых человек. Следствию только предстоит выяснить мотивы стрелявшего, устроившего бойню, равноценную теракту.

На одном из участков СНТ выпивала компания из 11-ти человек. В какой-то момент между гостями произошел бытовой конфликт. «После чего подозреваемый уехал, затем, вернувшись с охотничьим ружьем, произвел несколько выстрелов, в результате чего предварительно погибло девять человек», - заявили в СУ СКР по Тверской области.

Полиция по горячим следам задержаа преступника, который и не пытался сопротивляться, возможно, потому что был пьян. Им оказался 45-летний Сергей егоров, выходец из Ярославской области, прописанный в Москве. В садоводческом товариществе он числился электриком.

Мужчина расстрелял восемь человек в Тверской области.

Ответственность на себя взяла ВОДКА разрешенная на территории РФ — Roma Tonik (@ZimniiVeter) 4 июня 2017 г.

«Электриком он не работал, перебивался случайными заработками. Проживал в Москве, в Тверской области отдыхал. Преступление произошло в ходе пьяного бытового конфликта», — поведал источник.

В кровавой бойне погибли не все присутствовавшие в тот вечер на участке. Одна из женщин спряталась от убийцы под одеялом.

Между тем СМИ распространили информацию о том, что убийца перед тем как застрелить свою последнюю жертву, заставлял ее копать себе могилу. Вот что рассказали в СК: «В ходе осмотра места происшествия в домовладении были обнаружены тела трех женщин и пяти мужчин с огнестрельными ранениями, на прилегающей к дому территории в одной из машин в багажном отсеке было обнаружено тело ещё одной женщины».

Позднее руководитель пресс-службы регионального УВД Вадим Левшин опроверг данные о том, что убийца заставил жертву копать себе могилу.

Как рассказала журналистам бывший председатель СНТ Татьяна Архипова, у которой в гостях были погибшие за несколько часов до расправы, трое из девяти убитых являются жителями Редкино, а шестеро приехали из Москвы. Среди погибших - семья Смирновых, у которых осталась дочь. Не опознана личность одной женщины, так как Егоров выстрелил ей в голову.

- Смотря на кадры жуткой бойни в Тверской области, вспоминаются слова Рогозина про "пользу практической стрельбы". pic.twitter.com/93Ow6cAf5u — Четкий ТАСС (@ChetkiyTASS) 4 июня 2017 г.

Как утверждает Архипова, Егоров был принят на работу новым председателем – Мариной Лобановой, которая, по мнению экс-председателя, завладела своей должностью незаконно. «Меня же в прошлом году местное руководство свергло, и при этом незаконно: 2 июля собрали свое собрание и без оповещения меня избрали другого человека», – заявила Архипова. По ее словам, Лобанова хвасталась перед дачниками своими влиятельными знакомствами во властных и силовых структурах и была нацелена на незаконный захват дачной земли.

«Мне кажется, что он уже был накрученный. Я даже сейчас так думаю, что он шел намеренно. Он когда ко мне пришел, хвастался, что у него есть ружье», – добавила Архипова.

Согласео одной из версий, массовое убийство произошло из-за девушки. Это подтвердил эксперт общественного совета Заксобрания Тверской области Сергей Киселев со ссылкой на источник в правоохранительных органах: «Это было в Конаковском районе, гуляли москвичи и тверские, после распития напитков произошла ссора. Товарища, который устроил пальбу, его просто выгнали вон, выставили за дверь. Конфликт произошел из-за девушки. Пояснили, что молодой человек себя повел не очень красиво по причине употребления большого количества напитков, соответственно, его попросили выйти».

Между тем Ридус сообщает, что мужчина мог устроить бойню из-за того, что погибшие усомнились в его военном прошлом. Якобы во время застолья он обиделся на слова «Да ты и не служил вовсе!». Сам мужчина служил в ВДВ.

Вот что рассказала СМИ выжившая при бойне девушка: «Пришел какой-то ненормальный, просто всех расстрелял. Я видела, я слышала, когда он трупы перетаскивал. Я видела, как он добивал, слышала, как хрипели все».

Между тем в Росгвардии установили, что мужчина был законным владельцем гладкоствольного карабина, который и стал орудием убийства. «Однако он хранил его на своем дачном участке с нарушением требований, установленных российским законодательством», — отметили силовики.

Теперь же Росгвардия намерена провести дополнительную проверку владельцев оружия, выезжающих на дачные участки в летний период. «Росгвардия обращает внимание, что в летний период многие владельцы оружия, выезжая в свои дачные дома, берут с собой огнестрельное оружие. Нередко это оружие хранится и используется с нарушением требований законодательства, в том числе в преступных целях», — заявили в ведомстве.

Первый зампред оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич уже предложил ужесточить правила приобретения гражданами охотничьего оружия. «Категорически возражаю, чтобы представлять эту трагедию как проявление случайности: мол, всякое бывает, и всего предусмотреть нельзя. Нет и еще раз нет. Считаю, что на каком-то этапе кем-то была допущена преступная халатность. Все это должно быть проверено самым тщательным образом», - заявил он.

«На мой взгляд, трагедия может поставить вопрос об ужесточении правил выдачи гражданам охотничьего оружия, что потребует внесения изменений в действующее законодательство. Мы должны пройти по всей цепочке», — резюмировал Клинцевич.