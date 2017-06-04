Первый теракт на Лондонском мосту произошел в 10 часов вечера по местному времени. Микроавтобус, который двигался со скоростью 80 км/ч, неожиданно съехал с дороги и врезался в толпу людей, которые шли по тротуару, сообщило The Sun.

Спустя еще примерно час лондонская полиция сообщила об еще одной атаке. Как написали представители правоохранительных органов столицы в своем твиттере, несколько человек, вооруженных ножами, устроили нападение на мирных граждан на Боро-маркете. Обе атаки полицейские признали терактами. Ответственности за них на себя пока не взял никто.

Позднее оказалось, что теракты были связаны. Автомобиль, который въехал в толпу людей на мосту, проехал до рынка, где началась резня. Орудовали трое экстремистов. Об этом сообщили в полиции Лондона. «Террористы были застрелены на Боро-маркет спустя 8 минут после первого звонка в полицию. Подозреваемые имели на себе подобие поясов смертника, которые, как потом выяснилось, были муляжами», — приводит ТАСС слова заместителя начальника Скотленд-Ярда Марка Роули.

Также полицейские рассказали, что жертвами обоих терактов стали шесть человек. Пострадавших было больше. «В больницы после теракта на Лондон-бридж были доставлены 48 человек», — сообщили представители столичной службы неотложной медицинской помощи своем аккаунте в твиттере. Там также уточнили, что по факту травмированных было больше, но многие отказались от госпитализации, помощь им была оказана на месте.

Позднее, кстати, выяснилось, что помощь местным медикам оказывал и российский нейрохирург, сотрудник Научного центра неврологии РАМН Алексей Кащеев, который находился в отеле, расположенном в 500 метрах от места первого теракта. «Про терроризм. Я принял душ, выхожу, обернутым в полотенце, и тут раздается тревожный, дробный стук в дверь. Открываю. На пороге девушка; рассказывает, будто в 500 метрах от меня террористическая атака, а случайной попутчице нужна помощь. Осматриваю попутчицу - это японка, паническая атака, дышит через платок. Размещаю ее в своем номере и выхожу. Масса людей быстрым шагом идет со стороны London bridge. Некоторые плачут. Удивляет число пар, крепко держащихся за руки. Движение перекрыто; в противоположную сторону едут полиция и скорые. Над улицами нависают вертолеты. Все магазины и бары закрыты в пять минут. Бывшие посетители толпятся на улицах. Я совершенно тебя не боюсь, терроризм, и еще больше тебя презираю. Никто, — слышите, — никто, не вздумайте бояться террористов», — написал он в Facebook.

Граждан России в терактах в Лондоне не пострадало.«В посольство РФ из соотечественников после инцидентов в Лондоне никто за помощью не обращался. Данных о том, что кто-то из россиян пострадал, в посольстве нет», — сообщил «Интерфаксу» сотрудник посольства РФ в Великобритании.

Среди иностранцев, пострадавших в результате теракта в столице Великобритании, оказались двое французских граждан. Как сообщает Reuters, один из них тяжело ранен. Также пострадали и австралийцы. Один из них был госпитализирован. «Нам известно о многих австралийцах, которые находились поблизости от места нападения. В настоящее время, нам известно о сообщениях о двух австралийцах, которые были напрямую затронуты этими нападениями», — приводит телеканал SBS слова премьер-министра страны Малкольма Тернбулла.

Необходимо напомнить, что теракты в Лондоне были совершены всего за неделю до выборов в Великобритании. И июньская атака в столице, и майский взрыв на стадионе в Манчестере серьезно повлияли на расклад политических сил на Альбионе. Решение о том, что выборы состоятся 8 мая, было принято прмьером Терезой Мэй в апреле, когда Консервативная партия обладала абсолютным большинством в парламенте и пользовалась поддержкой почти половины населения Великобритании. Как напоминает РИА Новости, в тот момент за лейбористов были готовы проголосовать только 24% граждан. Но этот разрыв между тори и вигами тал сокращаться, доверие к Мэй и ее правительству - в связи с недостаточными мерами безопасности — падает.

Тем не менее, выборы состоятся, об этом сообщил мэр Лондона Садик Хан. «Мы можем показать, что нас не запугать, и прийти проголосовать в четверг. Это докажет, что мы понимаем значимость демократии, важность наших гражданских свобод и прав человека», — приводит его слова Reuters.