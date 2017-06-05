Инвестаналитик Олег Абелев: Годовой отчет Росэнергоатома произвел впечатление взвешенного и полного документа, показывающего достаточно высокий уровень прозрачности

Концерн «Росэнергоатом» обнародовал публичный годовой отчет за 2016 год. Ключевыми темами годового отчета стали «25 лет безопасной эксплуатации российских АЭС» и «Управление устойчивым развитием». Отчет подготовлен в соответствии с ведущими российскими и мировыми стандартами и требованиями в области публичной отчетности.

В 2016 году атомные станции России вновь превысили исторический максимум по выработке электроэнергии, выработав 196,4 млрд кВтч, что на 1,5 млрд кВтч больше показателя предыдущего года. Балансовое задание ФАС по выработке электроэнергии выполнено на 100,6%. Коэффициент использования установленной мощности составил 83,1%. Выручка концерна в 2016 году составила 282 036 млн рублей, что на 6,9% больше показателя 2015 года. Сумма уплаченных налогов также увеличилась на 21% и составила 21 986 млн руб.



Олег Абелев, начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст»:

В этом году отчет Росэнергоатома произвел впечатление взвешенного и полного документа, который показывает достаточно высокий уровень прозрачности. Во-первых, он сделан в соответствии не только с российскими требованиям к отчетности, но и международными стандартами (Стандартами отчетности в области устойчивого развития «Глобальная инициатива по отчетности» (GRI) и Международным стандартом интегрированной отчетности (IIRC).

Событие года, впечатлившее меня, кстати, еще до отчета, это включение в энергетическую сеть страны первого блока Нововоронежской АЭС-2. Впервые блок такого типа выдал первые мощности в энергосистему. Это поколение 3+, и такого нет пока больше нигде в мире. Еще же в конце года состоялся окончательный останов энергоблока № 3 Нововоронежской АЭС для последующего вывода из эксплуатации. Это все события №1 для меня. И второе, не менее яркое впечатление, - это ввод в промышленную эксплуатацию новейшего энергоблока № 4 Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800.

Из международных контрактов впечатлило подписание между «Росэнергоатом» и Electricité de France (EDF, Франция) соглашение о сотрудничестве в рамках Всемирного совета управляющих ВАО АЭС в Санкт-Петербурге. А потом же еще был подписан первый контракт на оценку состояния национальной ядерной инфраструктуры с Боливией – между АО «Русатом Сервис» (дочерним обществом АО «Концерн Росэнергоатом») и компанией ABEN. То есть про расширение своего международного портфеля концерн не забывает.

Кроме того, продолжают вводиться в эксплуатацию новые энергоблоки. Наши атомные станции признаются в мире одними из лучших в области культуры безопасности. Плюс поставлена весьма амбициозная задача – 200 млрд киловатт/час выработать на всех российских атомных станциях, в том числе на новом блоке Нововоронежской АЭС-2 в 2017 году.



Приятно радует, что наблюдается рост выручки по сравнению с 2015 годом (порядка 11%) и увеличение портфеля заказов (на 20%). Плюс в этом году начнет сдаваться новый ЦОД рядом с Калининской АЭС. Это важная веха в истории компании, потому что обрабатывать данные будут быстрее и с более высокой степенью надежности. Продление сроков эксплуатации энергоблоков – это, конечно, не секрет, так как из всех видов энергетики атомная генерация – самая долгоживущая. Продленный ресурс – это 2/3 всей электроэнергии. Это значит, что амортизацию в концерне считать умеют. КИУМ российских АЭС сегодня на уровне крупнейших мировых энергетических концернов. Доля атомной энергетики в балансе страны перевалила 18% (была 15%).

Продолжение работ с плавучей АЭС меня, кстати, потрясли меньше контракта с Боливией. Последний был совсем неожиданным, а с ледокольным флотом было понятно, что без плавучки не обойтись – НОВАТЭК строит порт по производству сжиженного природного газа, который надо как-то доставлять и в Европу, и в Азию.

Положение дел в атомной отрасли сегодня определяется в отличие от других отраслей не санкциями, а спросом. Общая мощность самого концерна почти 30 Гигаватт, она растет. Конкурсные отборы мощности идут. Все заявленные отбираются без остатков. По сути наш концерн уступает только французскому, у которого в наличии 60 энергоблоков. Но такими темпами через пару лет мы и EDF догоним.