Высший совет «Единой России» начал искать «образ желаемого будущего» для России. Уже запланирована серия встреч с активистами общественных организаций в регионах и, возможно, на постсоветском пространстве. Об этом «Ведомостям» рассказал член бюро Высшего совета Юрий Шувалов.

В пятницу состоялась первая из таких встреч: представители высшего совета — Юрий Шувалов, экс-депутат Госдумы Владимир Плигин и член Общественной палаты Вероника Крашенинникова — выступили модераторами на форуме «Что нас объединяет», который на средства президентского гранта ежегодно проводят общественные организации.

Также участники обсуждений будут стараться выработать альтернативу «государственной идеологии» — «общегражданскую философию идентичности и развития страны», говорится в резолюции пятничного форума. «Поиск и утверждение [госидеологии] был бы шагом назад в развитии нашего общества», — сказано в резолюции. «Нужно говорить об общегражданской философии — это более глубокое явление, чем идеология, — призывал на форуме философ Сергей Волобуев. — Идеология насилует человека, она дает набор жестких ответов и не оставляет свободы, не видит человека. Философия — это выражение свободы человека, а общегражданская философия — это выражение свободы и достоинства нации».

Участники форума "Что нас объединяет" vk.com/chtonasobedinyaet

Ранее о том, что России необходима государственная идеология, «некая программа, стратегия будущего России», заявлял председатель совета директоров созданного по инициативе администрации президента Экспертного института стратегических исследований (ЭИСИ) Андрей Шутов. Попечительский совет ЭИСИ возглавляет руководитель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов, институт также ведет поиски «образа желаемого будущего» для России.

Наработки близких к Администрации президента экспертов будут использованы при подготовке итогового документа Высшего совета, противоречий между посылами ЭИСИ и Высшего совета нет, заявил «Ведомостям» Шувалов. «Мы не против идеологии, мы против того, чтобы она была зафиксирована в качестве государственной. Если мы придем к идеологии национального взаимопонимания, которую общество выработает в результате философского диспута, который должен состояться, на основе базовых ценностей, безусловно, эта идеология будет достаточной формой для того, чтобы двигать страну вперед», — сказал он.

Кроме того, встречи единороссов с общественниками «демонстрируют людям другие формы и возможности проявлять гражданскую солидарность», помимо протестов, отметил собеседник издания.

Как бы то ни было, итоговый документ с описанием «образа желаемого будущего» Высший совет ЕР планирует подготовить ближе к осеннему съезду партии. Формально он будет передан программной комиссии партии и ее председателю, премьер-министру и главе ЕР Дмитрию Медведеву.

Ранее, напомним, в прессе появлялась информация о том, что в «Единой России» не все довольны активностью, которую внезапно начал проявлять Высший совет и его председатель, Борис Грызлов. По уставу ВС определяет стратегию партии, но, фактически, он почти всегда был «спящим» органом.