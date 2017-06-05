Вице-губернатор Владимирской области по имущественным и земельным отношениям Елена Мазанько была задержана на 72 часа. Об этом сообщила ее начальница, глава региона Светлана Орлова. Сейчас г-жа Мазанько находится в следственном изоляторе. «Суд решение об аресте еще не принял, сделает это во вторник, 6 июня. Ее обвиняют во взятках якобы 2014 года, в 1 млн и 2 млн рублей. Это все провокация. Никаких взяток она не брала», — сказала ТАСС Светлана Орлова.

В департаменте, которым руководит Мазанько, по информации местных СМИ, начались обыски. «Поводом для работы силовиков послужили материалы, неоднократно публиковавшиеся в СМИ региона-33. В них речь шла о нарушениях Департаментом земельных и имущественных отношений законодательства с сфере государственных закупок», — сообщает портал «Томикс».

Изначально предполагалось, что речь идет о событиях 2014 года — предположительно, тогда чиновница могла получить взятку во время распределения земель в регионе, об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы Владимирской области Риту Шляхову пишет «Лайф».

Ее руководитель Светлана Орлова также отметила, что обвинения могут быть связаны с этой темой. «Мы последний закон приняли, по которому распределение земель забрали на областной уровень, а там же был полный бардак, когда она пришла. Многодетные семьи не были обеспечены землей, бардак был полный с собственностью, мы наводили порядок, а там интересы очень большие», — приводит ТАСС слова губернатора области.

Однако позднее ясность внесли представители СК РФ. «По версии следствия, Мазанько получила взятки от предпринимателей за содействие заключению государственных контрактов на проведение ремонтных работ в здании администрации области и поставку мебели», — сообщила «Интерфаксу» официальный представитель СК Светлана Петренко. Она уточнила, что в отношении Мазанько возбуждено уголовное дело по п.«в» ч.5 и ч.6 ст.290 УК РФ «Получение взятки». Следователи предполагают, что речь идет о взятках на общую сумму не менее 3 млн рублей.

Местные журналисты неоднократно критиковали Елену Мазанько за неуместные закупки. Например, дорогую итальянскую сантехнику, мебель с отделкой из слоновой кости для администрации губернатора, и т.д. Больше всех осенью прошлого года поразили представителей СМИ такие лоты как золотой ершик для унитаза за 23 тысячи рублей. Об этом писало издание «Про Владимир».

Тогда же представителям прессы удалось выяснить, что конкурс выиграла компания «СУ РСТ», которая ведет хозяйственную деятельность в Кемеровской области, откуда во Владимир переехали и сама Елена Мазанько, и ее начальница Светлана Орлова. «Мы техники. Мы что делаем? Мы выявляем, кто будет исполнять – поставщика, способ закупки, его необходимость, цена, место закупки и средства, кто занимается — ГРБСы или бюджетные учреждения. Поэтому в данном случае, я считаю, что немного вопрос не по адресу», — комментировала изданию сама г-жа Мазанько.