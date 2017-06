Заголовки утра. 5 июня

«Коммерсантъ» в статье «Золотое стечение» пишет, что «Ренова» может запустить консолидацию активов вокруг Petropavlovsk.

«Террористы голосуют ножами»: накануне парламентских выборов в Великобритании произошел очередной теракт.

«Иностранные агенты получили досудебную поддержку»: Страсбургский суд пригласил в дело НКО российских экспертов и спецдокладчика ООН.

«Банкирам разрешат взять с граждан больше»: меняется система расчета предельных ставок по кредитам.

РБК в статье «Наши проблемы — результат антикризисной политики» пишет о том, что обсуждали во второй день работы ПМЭФ.

Ответы на пять главных вопросов о выходе США из Парижского соглашения даны в статье «Трамп работает на разогреве».

Как Великобритания ответит на рост террористической угрозы, написано в статье «Лондон попал под нож».

«Известия» взяли интервью у главы Счетной палаты Татьяны Голиковой. Текст о параметрах госбюджета и повышении пенсионного возраста озаглавлен цитатой: «Пенсионный возраст давно можно было повысить».

«Регионы обошли Москву по среднему размеру кредита»: жители регионов более прагматичны и взвешены, поэтому предпочитают точечные, но более дорогие приобретения.

«Стамбул приглашает российские чартеры»: на решение о возобновлении обслуживания чартерных рейсов в аэропорту Ататюрк повлиял спад пассажиропотока.

«Газета.ru»: «МВФ утвердил новые украинские пенсии». МВФ и ВБ одобрили проект пенсионной реформы на Украине.

«Кошмар и давка на площади Сан-Карло»: количество пострадавших в давке фанатов «Ювентуса» превысило 1500.

«Великая Америка испортит воздух»: что значит выход США из Парижского соглашения по климату.

The Economist: «Террор в Лондоне. Британия перенесла третий смертоносный теракт за три месяца» (Terror in London: Britain suffers its third deadly terrorist attack in as many months). Теракт на Лондонском мосту ознаменовал возвращение технически примитивных атак.

«Дональд Трамп и мир: мировой порядок, созданный Америкой, в опасности» (Donald Trump and the world: The world order America created is in peril). Рассуждения о внешнеполитических приоритетах нынешнего американского руководства.

Bloomberg: «Терроризм охватил британскую предвыборную гонку после короткого перемирия между кампаниями» (Terror Dominates UK Election After Short-Lived Campaign Truce). Политическое перемирие, последовавшее после второго теракта в Британии, длилась менее пяти часов. После этого лейбористы начали ругать консерваторов.

«Трамп использует лондонский теракт, чтобы покритиковать мэра и похвалить запрет» (Trump Uses London Attack to Criticize Mayor, Promote Ban). Американский президент Дональд Трамп раскритиковал в «Твиттере» лондонского мэра и возобновил призывы к тому, чтобы запретить въезд в США гражданам стран с преимущественно мусульманским населением.

The Wall Street Journal: «Полиция арестовала 12 человек после лондонского теракта, в котором погибли семеро» (Police arrest 12 people following London attack that killed seven). Террористы нанесли удар по Британии третий раз за три месяца и тем самым вновь прервали предвыборные кампании.

«Кампании в Британии приостановлены» (Campaigning Halted in U.K.). Кампании в преддверии британских парламентских выборов были приостановлены из-за нового теракта. Это усилило неопределенность прогнозов о результатах выборов.