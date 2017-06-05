100 СЛОВ. Усманов подвел первые итоги своего конкурса

Алишер Усманов назвал первых победителей конкурса на лучший мем о своем споре с Алексеем Навальным. Одним из победителей оказался дизайнер студии Лебедева Егор Жгун, он нарисовал постер «Кунг-Тьфу Панда 2».

Несмотря на то, что способы общения Усманова с аудиторией выглядят довольно странно, нельзя не признать очевидное: каждое его выступление оказывается в центре внимания. Люди смеются над видео Усманова, но смотрят, называют конкурс глупостью, но следят за его результатами и изучают работы победителей.

Стоит признать, что на этом поле, как ни странно, опытный Алексей Навальный проигрывает: о Дмитрии Медведеве уже почти никто не вспоминает, для проверки гипотезы осталось подождать 12 июня.