31 мая в Афганистане, в посольском квартале Кабула, произошел взрыв, в результате которого погибли как минимум 90 человек и более 460 были ранены. Это событие произошло в тот момент, когда правительство США раздумывает о том, следует ли увеличивать военное присутствие в Афганистане. Военное присутствие, по замыслу, должно обеспечивать поддержку афганскому правительству в противостоянии с группировкой «Талибан» (признана террористической и запрещена в России).

Сейчас у США в Афганистане задействовано приблизительно 8 400 военных, пишет Wall Street Journal. В феврале сенат получил от американского командования в Афганистане запрос на увеличение контингента на несколько тысяч. Американский президент Дональд Трамп теперь должен решить, сколько еще отправить. Предшественник Трампа Барак Обама поставил себе целью вывести из Афганистана все войска. Однако когда войска начали выводить, стало понятно, что в итоге это может сыграть против афганского правительства и на руку «Талибану». А если американские войска будут выведены, и победит «Талибан», то Афганистан превратится в убежище для джихадистов со всего региона. Таким образом, решения американского руководства по военному присутствию в Афганистане сейчас имеют большое стратегическое значение.

Взрыв в Кабуле, комментирует автор, уже частично выполнил свое предназначение. После этого американцы серьезно задумались над тем, надо ли продолжать военную поддержку афганского правительства, чем США занимаются уже 16 лет. На самом деле, отмечает автор, ситуация не так ужасна, как может показаться из медийных заголовков. Афганское правительство, что бы о нем сейчас ни говорили, само делает большие успехи в борьбе против террористических группировок, действующих в стране, - таких, как «Талибан», «Аль-Каида» и «Исламское государство» (запрещена в РФ). Тем не менее, WSJ выражает надежду, что военное присутствие увеличат.

Взрыв бомбы в Кабуле / ibtimes.com

The Economist сокрушается из-за «слабости афганского правительства». Даже для Кабула, где теракты – постоянная угроза, масштаб взрыва 31 мая был из ряда вон выходящим. «Талибан» отрицает свою причастность к этому теракту. ИГ тоже устраивало теракты в Афганистане, но они всегда были меньшего масштаба. Кто бы ни стоял за этим взрывом, комментирует автор, главный вывод из этой истории состоит в том, что правительство Афганистана неспособно обеспечить безопасность даже в столице.

Этот теракт приведет к усилению противоречий в рядах администрации Трампа в том, что касается увеличения военного присутствия в Афганистане. Команда Трампа по национальной безопасности предлагает задействовать еще 5000 военных в дополнение тем, которые уже на местах. Другие представители Белого дома возражают против этой идеи, мотивируя это тем, что США и так уже слишком долго участвуют в войне, на которую они тратят $3 млрд. в месяц. В принципе теракт усиливает аргументы тех, кто выступает за увеличение присутствия, потому что афганское правительство очевидным образом теряет контроль над ситуацией. Но вместе с тем возрастает риск, что США еще больше завязнут в этой войне.

Патруль на улицах Кабула / YouTube.com

Незадолго до теракта аналитический центр Stratfor опубликовал материал, в котором разбиралась ситуация с Афганистаном. Если Трамп одобрит увеличение контингента, то главной целью этого будет поддержка афганских служб безопасности в расчете на то, что потери со стороны «Талибана» наконец вынудят его к переговорам. Затягивание конфликта обусловлено рядом факторов, в том числе слабостью афганских служб и поддержкой, которую «Талибан» получает из Афганистана. Пока эти факторы не устранены, перспективы окончания войны остаются туманными.