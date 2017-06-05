Инвестаналитик Дмитрий Кумановский: Опасения НП «Совет рынка» из-за возможного подъема стоимости электроэнергии являются излишне эмоциональными

Электроэнергия и мощность в европейской части России и на Урале (по правилам оптового рынка электроэнергии (мощности) переходного периода они входят в первую ценовую зону) в этом году может подорожать на 23-46%, говорится в прогнозе некоммерческого партнерства «Совет рынка». Как заявил в письме на имя вице-премьера Аркадия Дворковича директор «Сообщества потребителей энергии» Василий Киселев, этим обеспокоены представители промышленности.

В письме Киселева говорится, что вводы в эксплуатацию по договорам о предоставлении мощности будут главными причинами роста цен. Чтобы сдержать темпы роста, необходимо продлить сроки действия договоров о предоставлении мощности на АЭС и ГЭС с 25 до 35-45 лет, а ввод новых объектов атомной и гидрогенерации перенести за 2023 год, предлагает Киселев.

Дмитрий Кумановский, начальник аналитического отдела ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»:

Опасения НП «Совет рынка» о том, что стоимость электроэнергии и мощности в первой ценовой зоне может подняться на 23-46% из-за ввода по ДПМ новых блоков АЭС, являются излишне эмоциональными. Дело в том, что рост в 2017 на 23% стоимости электроэнергии только в части роста на 13% произошёл по причине ввода новых блоков АЭС. Также прирост на 7% обеспечила тепловая генерация по договорам ДПМ, которой начали выплачиваться увеличенные платы ДПМ на 7 год поставки на рынок мощности. Стоимость мощности тепловых станций пока находится около уровня 765 тыс. руб./МВт в месяц, что ниже 840 тыс. руб./МВт в месяц по атомным блокам, но необходимо учесть, что, из-за дешёвой поставляемой атомной энергии, ввод блока АЭС позволяет снизить свободные цены на энергорынке на 4-5%. И суммарный эффект для потребителей от роста платы за мощность и экономии тех же потребителей при покупке по более низкой равновесной цене электроэнергии на рынке позволяет снизить эффективную цену за мощность блоков АЭС до 305 тыс. руб./МВт в месяц, что минимум вдвое выгоднее тепловых блоков.

Нужно учесть, что в 2017 году был эффект от ввода дорогих атомных блоков, так как 4 блок БелАЭС является инновационным, а 1 блок НовАЭС-2 включал в себя всю стоимость инфраструктуры всех будущих блоков АЭС. Последующие вводы будут обходиться рынку дешевле, если их не переносить, так как перенос сроков ввода удорожает стоимость строительства АЭС и не даёт эффекта снижения свободных цен на электроэнергию.