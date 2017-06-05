Инвестаналитик Дмитрий Кумановский: Создание многоцелевого исследовательского реактора обеспечит атомную отрасль совершенной исследовательской инфраструктурой на ближайшие 50 лет

В ходе Петербургского международного экономического форума Внешэкономбанк и госкорпорация «Росатом» заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились рассмотреть возможность участия ВЭБа в реализуемом Росатомом проекте по созданию Международного центра исследований на базе многоцелевого реактора на быстрых нейтронах МБИР (МЦИ МБИР).

Дмитрий Кумановский, начальник аналитического отдела ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»:

Интерес Внешэкономбанка к созданию до 2022 года Международного центра исследований на базе многоцелевого реактора на быстрых нейтронах МБИР означает, что один из ключевых проектов Росатома имеет большой потенциал для развития. Стратегия ВЭБ подразумевает, что госкорпорация поддерживает наиболее инновационные и прорывные проекты опережающего развития, способные вывести Россию на лидирующие позиции в определенных областях. Создание многоцелевого быстрого исследовательского реактора обеспечит атомную отрасль технологически совершенной исследовательской инфраструктурой на ближайшие 50 лет.

При помощи реактора создаваемого центра на быстрых нейтронах учёные-атомщики смогут испытывать теплоносители и топливо для реакторов, следующего, 4-го поколения построенных на принципах замыкания ядерного топливного цикла. Учитывая передовой опыт России в области эксплуатации реакторов на быстрых нейтронах, Чехия, Южная Корея, ЮАР и США уже подписали меморандум о взаимопонимании в качестве партнёров, ожидается присоединение Франции и КНР, возможно участие ещё одной страны-разработчика атомных технологий, Японии, а также восточноевропейских Словакии, Венгрии, Польши и богатого месторождениями природного урана Казахстана.



Многоцелевой высокопоточный исследовательский реактор на быстрых нейтронах с уникальными потребительскими свойствами призван решить следующие задачи: проведение реакторных и послереакторных исследований по технологиям Поколения IV, отработка технологий замыкания ядерного топливного цикла, производство электроэнергии и тепла в энергодефицитном регионе, организация на реакторе бор-нейтрон-захватной терапии и нейтроноактивационного анализа, отработка новых технологий производства радиоизотопов и др.