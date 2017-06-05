В 2016 году археолог-любитель Марк Воллеберг сообщил ученым из Свободного университета Амстердама, что в саду в деревне Линден в нидерландской провинции Гелдерланд он откопал 23 римских золотых монеты. Четырьмя годами ранее двое других любителей, Дик ван Оммерен и Сес-Ян ван де Поль, на том же поле нашли с помощью металлодетектора восемь золотых монет.

Исследователи заинтересовались столь богатым на находки местом. Проведя исследования в архивах, они обнаружили, что поле, где был разбит этот сад, приносило римское золото неоднократно. Дважды это случалось в 1840-х годах, когда участком земли владел ван Бракелл. Следующие находки были сделаны 1905 и 1916 годах. «Урожай» состоял из солидов – крупных золотых монет, отчеканенных при императорах Валентиниане II, Гонории, Константине III, Флавии Иоанне, Валентиниане III и Майориане. Монеты охватывали период с конца IV по середину V века нашей эры. Все вместе монеты составляли самую большую находку римского золота в Нидерландах.

Золотой солид императора Майориана

Узнав о столь длительной истории находок, археологи решили, что на этом месте нужно провести раскопки. Работами руководили Стейн Херен (Stijn Heeren) и Нико Ройманс (Nico Roymans) из Свободного университета и Национальная служба по культурному наследию Нидерландов. Масштаб раскопок был небольшим, археологи сделали всего три траншеи. Новых монет найдено не было, как не было обнаружено следов какого-либо вместилища, вроде сосуда, мешка или ящика, где мог бы храниться клад.

Археологи также задались целью определить контекст клада: был ли он закопан в жилище, в храме, в селении, в могиле или в иных условиях. Марк Воллеберг сообщил ученым, что, когда он откопал монеты, то видел что-то похожее на фрагменты костей, которые он не стал трогать. В ходе раскопок действительно были найдены человеческие останки. Их изучение показало, что они принадлежат четырем разным людям, трое из которых были похоронены в земле, а один подвергнут кремации с последующим захоронением пепла в урне. Однако результаты радиоуглеродного датирования показали, что останки никак не связаны с золотыми монетами. Они принадлежат к более ранней эпохе. Кости относятся к среднему бронзовому веку, около 1800 года до н. э. Кремированные останки, вероятно, принадлежат уже к железному веку, но точно датировать их пока не удалось.

Археологи подозревают, что курганное захоронение среднего бронзового века оказалось для людей V века нашей эры удобным местом, где можно было спрятать золотые монеты. Выделяющийся на равнине холм было легко запомнить, чтобы потом вернуться за кладом. Но владелец клада по неизвестным причинам не смог забрать свое золото. К XIX веку курган слился с окружающей равниной, поэтому участок стало возможным использовать под пашню. Тогда и начались находки золотых монет.

В Нидерландах и Бельгии римские золотые монеты находят не впервые. Всего на этой территории известно 27 таких кладов. Большинство из них относятся к началу V века нашей эры. Тогда император Гонорий воевал с Флавием Клавдием Константином, который провозгласил себя императором под именем Константина III. В то же время германские племена опустошали своими набегами Италию, а в 410 году готский правитель Аларих захватил и разграбил Рим. И Гонорий, и Константин III в эти годы старались привлечь на свою сторону франков, сильный германский народ, живший на территории исторических Нидерландов. Отряды франков часто служили наемниками в римском войске. Франки предпочитали, чтобы Римская империя расплачивалась с ними золотыми монетами, так как эти деньги не были подвержены обесцениванию. Римские чиновники передавали вождям франков оплату, а те распределяли монеты среди воинов по своему усмотрению.

Позднеримские клады на территории исторических Нидерландов

Но клад из деревни Линден был закопан на полвека позже войны Гонория с Константином III. Скорее всего, это произошло за десять – пятнадцать лет до взятия Рима Одоакром и падения Западной Римской империи. До обнаружения этих золотых монет считалось, что в это время римляне уже не пытались нанять войско франков, так как им было не до того. Но монеты императора Майориана (правил в 457 – 461 годах) заставляют признать, что связь римлян с франками продолжалась.

Наиболее вероятно, что наймом франкских войск занимался военачальник Эгидий. С 456 года он занимал пост военного наместника Галльского диоцеза, области империи, занимавшей нынешнюю северную Францию, часть Бельгии и сопредельные районы Германии. Фактически он был самостоятельным правителем обширной территории и постоянно был вынужден контактировать с жившими по соседству франками. Эгидий вел войны с бургундами и вестготами, так что помощь франков ему была нужна. Именно с их помощью Эгидий отбил свои земли. Он продолжал использовать наемников-франков и после смерти Майорина, когда стал уже полностью независимым правителем. В 463 году франкский король Хильдерик I помог войску Эгидия разбить вестготов под Орлеаном. Видимо, именно в качестве платы за военную поддержку франкам было передано римское золото, которое, в конце концов, оказалось закопано в кургане.

Владельцами найденных монет по законам Нидерландов считаются нашедшие их люди и хозяин земельного участка. Но они предоставили монеты в постоянную экспозицию Музею Валькхоф в Неймегене.