В воскресенье стало известно, что Могели Хубутия покинул пост директора научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Склифосовского. При этом, как он сам рассказал радиостанции «Эхо Москвы», он продолжит работать в качестве президента института, а также будет проводить операции.

Могели Хубутия Егор Ермаков

«[Меня] не уволили, а я ушел президентом и оставил место молодому заместителю. У меня будет там [в НИИ] мое любимое дело — хирургия, которым я буду заниматься, но я не буду заниматься уже административными вопросами, этим должны заниматься молодые», — сказал Хубутия.

По его словам, решение о смене главы НИИ стало для него «немножечко неожиданным поворотом», поскольку оно было принято ночью. При этом Хубутия уточнил, что он «давно готовился» к тому, чтобы покинуть должность директора. «Это решение, наверное, быстрее всего было принято каким-то другим человеком, а потом я в принципе с этим согласился. Я давно готовился, еще в прошлом году я хотел уйти на такую работу, именно быть в хирургическом отделе», — пояснил он.

Сергей Петриков sklifos.ru

Исполняющим обязанности директора института имени Склифосовского стал доктор медицинских наук Сергей Петриков. Ему 43 года, с 2011 года он возглавлял головной Региональный сосудистый центр, расположенный на базе НИИ имени Склифосовского. Если Петриков будет назначен на должность директора института, он станет самым молодым руководителем одной из важнейших больниц города.

Хубутия в разговоре с журналистами опроверг информацию о том, что его увольнение связано с тем, что в работе НИИ, якобы, обнаружен нарушения, в том числе вымогательство денег у пациентов и проведение высокотехнологичных операций, в которых не было необходимости. «Наверное, кто-то думал, что я не уйду, и это было заказное [дело]», — заявил Хубутия и назвал такие сведения «клеветой».

НИИ имени Склифосовского Денис Гришкин / mos.ru

Напомним, в ночь на 4 июня издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на источники в Департаменте здравоохранения Москвы и в самом НИИ, что Хубутия снят с должности. По этой информации на утренней конференции сотрудников НИИ представитель ДЗМ сообщил, что Хубутия больше не исполняет обязанности директора в связи с истечением срока контракта. Однако собеседник издания рассказал, что комиссия Росздравнадзора, которая в апреле-мае работала в НИИ имени Склифосовского, «выявила факты вымогательства денег у пациентов, а также вопиющие случаи, когда тяжелобольным делали высокотехнологичные операции, в которых они не очень нуждались». «Кроме того, установлено несколько случаев фальсификации медицинской и медико-финансовой документации», — сказал собеседник издания.

При этом официально никаких обвинений не выдвигалось, да и тот факт, что Хубутия назначен на пусть скорее церемониальную, но значимую должность президента НИИ имени Склифосовского, говорит о многом.

И все же Могели Хубутия — знаковый для столичного и даже российского здравоохранения врач. Он родился в Сухуми сразу после войны, в 1971 году закончил Горьковский мединститут и был отправлен в Таджикистан, где и начал карьеру участковым педиатром и быстро стал главным детским хирургом Гиссарского района республики. Переехав в Москву, начал специализироваться на кардиохирургии и трансплантации органов. С 1986 года — заместитель директора НИИ трансплантологии и искусственных органов Минздрава по научной работе. НИИ имени Склифосовского Хубутия возглавил более 10 лет назад, в 2006 году. Сейчас ему 70 лет.

Хирург-трансплантолог Могели Хубутия во время операции Егор Ермаков

Не исключено, что смена директора НИИ Склифосовского, как ни странно, связана со смертью в 2015 году Евгения Примакова. Известно, что бывший премьер-министр, а до того министр иностранных дел и директор Службы внешней разведки, имел своих протеже во многих сферах — от авиации и медиа до, вполне вероятно, медицины. Теперь, когда все выдвиженцы Примакова оказались без «прикрытия», они постепенно начинают терять влияние и активы. Отсюда можно вывести и проблемы «Трансаэро», и перестановки в руководстве крупнейших медицинских учреждений. А вот к чему все это приведет — большой вопрос.