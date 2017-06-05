Топ новостей 5 июня

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня опубликовано интервью Владимира Путина американскому телеканалу, сразу несколько стран разорвали дипломатические отношения с Катаром, а экс-директор Библиотеки украинской литературы получила условный срок за экстремизм.

Владимир Путин дал интервью телеканалу NBC, в котором он заявил, что Россия развивается демократическим путем, а оппозиция имеет право на митинги, так как люди могут высказывать иную точку зрения. Президент выразил надежду, что 17 лет у власти не сказались на его личности. Он в очередной раз обрушился с критикой на США, заявив о стремлении страны вмешиваться в чужие дела.

Вражеские медиа сделали Путину животик pic.twitter.com/5V9dEsHVdG — La Russie parle (@Russia_calls) 4 июня 2017 г.

Путин - США: Почему вы считаете себя вправе постоянно заниматься морализаторством и учить нас жить? pic.twitter.com/UBt6nBIRcX — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 5 июня 2017 г.

Саудовская Аравия, Бахрейн, Йемен, ОАЭ, Египет и Мальдивы решили разорвать дипломатические отношения с Катаром. Бахрейн обвинил Катар во вмешательстве в свою внутреннюю политику. Саудовская Аравия назвала причиной «осуществление суверенного права, гарантированного международным правом, и защиты национальной безопасности от опасностей терроризма и экстремизма». ОАЭ и Египет заявили о поддержке Дохой таких террористических организаций, как «Братья-мусульмане» (запрещена в РФ).

В 2011 Катар призывал к изоляции Ливии и войне пр. Каддафи. Теперь арабские страны одна за другой рвут отношения с Катаром. Ирония истории. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 5 июня 2017 г.

Бывший директор Библиотеки украинской литературы Наталья Шарина признана виновной в распространении экстремистской литературы. Она получила четыре года условно, из них вычтут год и семь месяцев, проведенных под домашним арестом. Шарина назвала дело политически мотивированным и будет обжаловать приговор.

Bellingcat представила доказательства того, что «Бук», из которого могли сбить рейс MH17 над Донбассом, был приписан к российской зенитно-ракетной бригаде. Это подтверждает фотография «Бука» 332 от 2013 года, опубликованная в 2015 году. Снимок показывает, что ЗРК числилась в 53-й зенитно-ракетной бригаде, воинская часть 32406.

MH17 — водители грузовиков в российских колоннах с «Буками» в июне и июле 2014 года (Автор: @daniel_b_cat) https://t.co/IFKMstkDKb — Беллингкэт (@bellingcat_ru) 5 июня 2017 г.

Татьяна Голикова поддержала повышение пенсионного возраста в России, так как «в краткосрочном периоде мы получим улучшение сбалансированности пенсионного фонда». По ее словам, повышение пенсионного возраста оправдано увеличением продолжительности трудоспособного возраста.

Голикова рассказала о плюсах повышения пенсионного возраста. Тут только один плюс:



ХОЛОПЫ РАБОТАЮТ ДОЛЬШЕ — 19:37 (@4ever1937) 5 июня 2017 г.

Наталья Поклонская призналась, что у нее нет мужа, а недавно она рассталась с мужчиной, которого хотела бы видеть своим супругом. «Действительно, я говорила ранее в прессе, что у меня замечательная семья: есть муж, ребенок… И когда я это говорила, у меня были отношения с мужчиной, с которым мы намеревались их оформить. Но, к сожалению, так уж сложилось, что мы расстались», — отметила она. Так Поклонская объяснила отсутствие в ее декларации сведений о членах семьи.

Поклонская заявила, что рассталась с мужчиной, за которого собиралась замуж.

«Его расстреляли бандиты в 1918-ом», - добавила она — Дональд Трамп (@DonaldJTrump71) 5 июня 2017 г.

Это что же, Поклонская жила в блудном сожительстве с мужиком? Как не стыдно. — La Russie parle (@Russia_calls) 5 июня 2017 г.

Мужчина нетрадиционной ориентации из Дагестана рассказал о попытках силовиков завербовать его и отправить в Сирию. Мужчину шантажировали видео, на котором он заснят с другим мужчиной. Спецслужбы хотели перебросить его в Сирию, так как н знает арабский язык. Мужчине удалось бежать в Турцию.

Суд Твери арестовал подозреваемого в массовом убийстве в Тверской области. Подтверждено имя подозреваемого - Сергей Егоров. Ему назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза. Убийца арестован на 90 дней.

Своими соболезнованиями британцам и отсутствием соболезнований тверчанам Путин ясно дал понять кого он считает людьми, а кого биомусором 😹 — Эльшад Бабаев (@Elshad_Babaev) 4 июня 2017 г.

Владимир Пучков предложил создать экономический механизм ответственности для должностных лиц Росгидромета за неточные и несвоевременные прогнозы погоды. «Пора выработать алгоритм экономической ответственности территориальных подразделений Росгидромета за неподтвержденный прогноз погоды», — заявил он.

>Глава МЧС предложил штрафовать синоптиков за неточный прогноз погоды



А за точный - на костёр сразу, тогда заживём. — Некстджен и Усиление (@turbojedi) 5 июня 2017 г.

Бывший председатель правления банка «Огни Москвы» Денис Морозов, обвиняемый в хищении свыше 7,5 млрд рублей, умер под арестом 12 мая в реанимации городской клинической больницы им. С. П. Боткина. Его госпитализировали 19 февраля из СИЗО-4 с острым нарушением мозгового кровообращения, после чего он впал в кому. Под арестом Морозов, страдающий заболеванием крови, не получал необходимого лечения. Во ФСИН же заявили, что к моменту смерти обвиняемый уже был отпущен под домашний арест.