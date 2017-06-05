Лекция о России и США. Видео

19 мая в проекте «Публичные лекции "Полит.ру"» в рамках совместного с Европейским университетом в Санкт-Петербурге цикла в Библиотеке-читальне имени И.С. Тургенева выступил доктор исторических наук, профессор факультета политических наук и социологии ЕУСПб, член Совета Вольного исторического общества Иван Курилла. Тема его лекции — «Российско-американские отношения в исторической ретроспективе».



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