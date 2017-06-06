13 июня (вторник) в проекте «Публичные лекции "Полит.ру"» в рамках совместного с Европейским университетом в Санкт-Петербурге цикла выступит доктор исторических наук, профессор факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Сергей Абашин.

Тема лекции: Был ли СССР колониальной империей?

Аннотация

Был ли СССР колониальной империей? Этот вопрос по-прежнему является элементом идеологической борьбы. Разные политические силы прилагают немалые усилия, чтобы доказать колониальный или, напротив, неколониальный характер советского общества, и вряд ли какой-то консенсус стоит ожидать в этом споре. Однако разговор о советском как колониальном было бы неправильно сводить исключительно к политическому и геополитическому объяснению. Существует еще и состояние научных исследований, которые имеет свои особенности. Распад СССР привёл к тому, что была поколеблена идея какой-то особости советского опыта и были девальвированы аргументы в доказательство этого, казалось, недавно бесспорного факта. Учёные, которые изучали советскую историю, – и зарубежные, и российские – попытались включить советскую страну в общемировой исторический контекст, при этом ближайшим аналогом СССР оказались большие европейские империи, которые тоже претерпели в 20 веке распад.

Сегодня учёные видят в советском обществе явления, которые вполне вписываются в общие представления, что такое колониализм. И они видят также явления, которые скорее опровергают колониальный характер СССР. Обе стороны – выступающие за или против – могут сослаться на бесспорные факты и выглядеть достаточно убедительно. Но как тогда быть, ведь эти две точки зрения находятся или формируются в оппозиции друг к другу, активно оспаривают друг друга? Видимо, следует признать факты, которые предлагаются с двух сторон, но при этом выработать какую-то третью точку зрения, в которой приведённые доказательства не будут находиться в непримиримом конфликте, а будут вступать в диалог друг с другом.

Абашин Сергей Николаевич

В 1987 году окончил исторический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, где учился и защищал дипломную работу на кафедре этнографии. В том же году поступил в аспирантуру Института этнографии имени Н.Н. Миклухо-Маклая Академии наук СССР, специализацией стал регион Средней Азии. В 1990 году окончил аспирантуру и был принят на работу в Институт этнографии (позднее Институт этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук). Вёл активные полевые исследования в Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане. В 1997 году защитил кандидатскую, в 2009 – докторскую диссертацию по истории национального строительства в Средней Азии. В 2001-2005 гг. исполнял общественную должность исполнительного директора Ассоциации российских этнографов и антропологов. В 2009 году в качестве иностранного сотрудника работал в Университете Хоккайдо в Саппоро (Япония). В 2013 г. перешёл на должность именного профессора Европейского университета в Санкт-Петербурге, где основной темой интересов являются миграционные исследования.

Является членом редакционных советов журналов "Этнографическое обозрение" (Москва), “Central Asian Survey” (London), “Cahiers d’Asie centrale” (France).

Научные интересы и области исследований: антропология миграций, национализм и этническая идентичность, ислам, постколониальные исследования и изучение империй, Средняя Азия.

Среди публикаций - книги:

Национализмы в Средней Азии : в поисках идентичности. СПб: Алетейя, 2007

Die sartenproblematik in der Russischen geschichtsschreibung des 19. und des ersten viertels des 20. jahrhunderts / ANOR, 18. Halle/Berlin: Klaus Schwarz Verlag, 2007

Советский кишлак : между колониализмом и модернизацией. М.: Новое Литературное Обозрение, 2015.

Редактирование:

Подвижники ислама: культ святых и суфизм в Средней Азии и на Кавказе. М. : Восточная литература, 2003. (Совм. с В. Бобровниковым)

Ферганская долина: этничность, этнические процессы, этнические конфликты. М. : Наука, 2004. (Совм. с В. Бушковым)

Среднеазиатский этнографический сборник. Т.5. М. : Наука, 2006. (Совм. с В. Бушковым)

Центральная Азия в составе Российской империи. М. : Новое литературное обозрение, 2008. (Совм. с Д. Араповым, Т. Бекмахановой)

Le Turkestan: une colonie comme les autres?/ Cahiers d’Asie centrale. № 17-18. Paris-Tachkent: IFEAC-Editions Complexe, 2010. (Совм. с S. Gorshenina)

Узбеки. М. : Наука, 2012. (Совм. с Д. Алимова, З. Арифханова).

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Лекция состоится 13 июня 2017 года (вторник) в 19-00 в Библиотеке-читальне им. И.С. Тургенева (Бобров пер. 6 стр. 1, конференц-зал на 2 этаже) м. «Тургеневская», «Чистые пруды», «Сретенский бульвар»). Вход бесплатный. Телефон для справок: +7 (495) 980-1894.

Место проведения