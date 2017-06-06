Эксперт: В долгосрочной перспективе соглашение по строительству третьей очереди АЭС «Куданкулам» серьезно усилит позиции России в регионе Юго-Восточной Азии

В Санкт–Петербурге, в ходе XVIII Ежегодного российско-индийского саммита, Группа компаний ASE и Индийская корпорация по атомной энергии подписали Генеральное рамочное соглашение по строительству третьей очереди АЭС «Куданкулам» в штате Тамил Наду (Индия), а также межправительственный кредитный протокол, необходимый для реализации проекта. Соглашение предусматривает возведение по российскому проекту энергоблоков №5 и №6 АЭС «Куданкулам». Документы, необходимые для начала строительства третьей очереди атомной станции, определяют обязательства сторон, стоимость и другие существенные условия сотрудничества.

Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций:

Напомню, что за индийский рынок в свое время складывалась очень серьезная борьба. Во-первых, это весьма перспективный рынок с хорошими перспективами для роста. Темпы роста в Индии и экономические показатели в этой стране очень высокие, а значит, и энергопотребление имеет отличные перспективы роста.

Разумеется, в качестве партнера Индия выбрала нас неспроста. Индия старается аккумулировать у себя самые современные технологии, также она заинтересована в том, чтобы использовать потенциал атомной энергетики в других проектах. Совместное освоение перспективных рынков – это плюс для обеих сторон.

Подписанное соглашение четко свидетельствует о том, что все попытки конкурентов отодвинуть нас от перспективного рынка Индии не увенчались успехом. Не по всем возможным энергоблокам, но с перевесом в нашу пользу эту битву мы выиграли. Последние события говорят о том, что Москва в конечном счете очень серьезно укрепила свои позиции. И сделать это, не будь у нас сбалансированных отношений с той же Индией, Китаем, навряд ли бы удалось.

Налаженные технологические и дипломатические связи позволили России укрепить свое положение в этом регионе. Бангладеш, например, как ни парадоксально звучит, является не только одной из самых бедных стран мира, но еще и одной из самых быстрорастущих по темпам роста. Это же относится и к странам Юго-Восточной Азии. На фоне постепенного изменения энергобалансов (сокращение использования угля Китаем и ориентация Индии на «зеленую» энергетику) такое расширение рынков выглядит очень оправданным, создавая задел для наших компаний на будущее.

Важная особенность атомной энергетики в том, что в этой области соглашения заключаются на десятилетия вперед – и на сервисное обслуживание, и на поставку топливных элементов, и на совместное сотрудничество, и на создание дополнительных мощностей, потому что их проще делать в едином технологическом контуре. И в долгосрочной перспективе это серьезно усилит позиции России в регионе Юго-Восточной Азии.

Чтобы понять, насколько перспективно подписанное соглашение, приведу лишь одну цифру. В Индии проживает 1 млрд 300 млн человек. Это больше, чем в ЕС, США и России вместе взятых. Из всей Юго-Восточной Азии только Китай и Индия обеспечивают значительную часть населения мира. Это перспектива колоссального энергопотребления. Там не до конца прошел процесс глобализации, то есть энергопотребление еще не вышло на максимальные уровни. В Китае, кстати, в свое время оно возросло в разы, так что потенциал там ощутимый заложен. В Индии даже при примерных расчетах будет такое же развитие событий, что неизбежно приведет к запросу на новые блоки. С этих позиций Индия одна из самых перспективных точек роста, причем очень высокотехнологичных. Это территория, где можно реализовать наиболее инновационные российские проекты.