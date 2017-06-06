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06 июня 2017, 10:34
литература филология цензура

Пушкин и цензура: видео онлайн. Лекция Алины Бодровой

Во вторник 6 июня 2017 года в 13.30 в конференц-зале Кирилло-Белозерского музея-заповедника состоится лекция научного сотрудника Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН Алины Бодровой «Пушкин печатный и непечатный: дореволюционная и советская цензура на страже пушкинских текстов». На сайте Полит.ру будет вестись онлайн-трансляция лекции.

Легко ли было Пушкину печататься? Все ли современники считали его «нашим всем», и что не принимали и отвергали? Что в разные годы смущало цензоров в пушкинских текстах? На какие ухищрения и уловки приходилось идти Пушкину, чтобы провести то или иное сочинение в печать? Всегда ли требования цензуры приводили к порче текста, и как вообще происходило общение Пушкина с цензорами, в числе которых, как известно, был и сам император Николай I?

Для нынешнего читателя Пушкин, скорее, ассоциируется с многотомным собранием сочинений или большим разделом электронной библиотеки, где его произведения собраны вместе и упорядочены по жанрам или по хронологии. Однако перед читателями-современниками пушкинские тексты представали совсем в другом виде – что-то читалось в альманахах и журналах, что-то выходило отдельными изданиями, а что-то никогда не было напечатано при жизни Пушкина и распространялось только в списках, не говоря уже о тех текстах, которые так и остались в черновиках и набросках. Так, хорошо известная нам со школы ода «Вольность» не печаталась ни при жизни Пушкина, ни еще много лет после, а, например, стихотворение «Пора, мой друг, пора...» впервые было прочитано публикаторами только в 1880-е годы!

Одним из важных факторов, влиявших на то, какие тексты Пушкина и в каком виде приходили к читателю, была цензура, с которой сначала должен был считаться сам поэт, а впоследствии его издатели и исследователи. На разных примерах, относящихся как к прижизненным, так и к посмертным публикациям Пушкина, мы попробуем понять, что в разные годы смущало цензоров в пушкинских текстах (например, в «Евгении Онегине» и «Медном всаднике»), на какие ухищрения и уловки приходилось идти Пушкину, чтобы провести то или иное сочинение в печать, всегда ли требования цензуры приводили к порче текста и как вообще происходило общение Пушкина с цензорами, в числе которых, как известно, был и сам император Николай I.

 

Лектор - Алина Сергеевна Бодрова, кандидат филологических наук, научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, доцент Школы филологии Научно-исследовательский университет «Высшая школа экономики», участник академических собраний сочинений А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Е. А. Баратынского.

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