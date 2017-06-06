Две трети россиян (66%) выступают против проведения единого государственного экзамена. Это самый высокий показатель недоверия к экзамену за последние десять лет. Об этом свидетельствует опрос фонда «Общественное мнение».

Недовольные ЕГЭ объясняют свое к нему отношение слишком большой нагрузкой на детей (20%), поверхностностью знаний, получаемых в ходе подготовки (14%), случайностью оценок (12%), сложностью заданий (6%), предпочтением устного, традиционного экзамена (5%).

Из опрошенных почти три четверти респондентов (74%) считают, что традиционный экзамен позволяет объективнее оценить уровень знаний выпускников школ и только 13% уверены, что ЕГЭ объективнее. 12% затруднились с ответом.

Одобрившие проведение ЕГЭ респонденты (таких 20%), обосновали свой выбор тем, что единый госэкзамен стимулирует школьников к учебе, повышается качество знаний (5%). Менее 5% набрали такие варианты как «ЕГЭ дает глубокую и объективную оценку знаний»; «у всех равные условия для поступления в вуз»; «это форма борьбы с коррупцией»; «обеспечивается самостоятельная сдача экзамена, без списывания».

Также опрос показал, что 37% россиян считают, что ЕГЭ усложняет поступление в вузы, 31% уверены в обратном, а 32% затруднились с ответом.

32% опрошенных заявили о повышении после введения ЕГЭ уровня коррупции в сфере образования, 8% — о снижении, 33% не заметили каких-либо изменений.

14% участников опроса в целом хорошо оценивают качество современного российского школьного образования, 40% — средне, 36% — плохо. Причем те, кто в большинстве своем уже сдавал ЕГЭ, то есть люди 18-30 лет, чаще давали хорошие оценки (21%), а респонденты от 46 лет до 60 — плохие (42%).

Опрос ФОМа проходил накануне написания ЕГЭ в мае, в нем приняли участие 1500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 регионов России.

В начале 2016 года опрос ВЦИОМ показал, что 80% учителей 11-х классов уверены: тесты и задания ЕГЭ отражают реальные знания учащихся. Соответствующими действительности результаты ЕГЭ тогда назвали и большинство одиннадцатиклассников (62%), и первокурсников, заработавших в 2015 году высокие баллы (60%). И только те, кто в прошлом году на выпускных экзаменах получил средние или низкие баллы, скорее считают результаты заниженными (52%), чем соответствующими их реальным знаниям (35%).

При этом 72% преподавателей вузов, исходя из собственного опыта, отмечали год назад, что абитуриенты с высокими баллами ЕГЭ, как правило, подтверждают свой уровень знаний на вступительном экзамене или конкурсе. Студенты первых курсов 2015-2016 гг. обучения в большинстве своем соглашались с тем, что школьных знаний было достаточно и для сдачи вступительного экзамена/творческого конкурса (с этим согласны 66% «высокобалльников» и 58% «середняков» ЕГЭ).