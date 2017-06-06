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06 июня 2017, 10:00
администрация президента Сергей Кириенко
Симон Жаворонков

Кремль нашел связного с гражданским обществом

Яна Лантратова
Яна Лантратова
Пресс-служба СПЧ

В Администрации президента появился новый «куратор гражданского общества». Пост главного советника департамента по взаимодействию с НКО и институтами гражданского общества в Управлении общественными проектами (УОП) Администрации президента получила Яна Лантратова. Во всяком случае об этом в понедельник пишет «Коммерсантъ».

С ноября 2015 года Яна Лантратова является ответственным секретарем президентского Совета по правам человека, и этот пост, по информации издания, она сохранит. Также Лантратова занимает пост председателя координационного совета всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России». С 2010 по 2013 годы координировала проект «Я — доброволец» «Молодой гвардии "Единой России"» (МГЕР). Лантратова занималась мониторингом преступлений против детей в специальной рабочей группе ОНФ и вела общественные проекты по защите бездомных и сирот. Участвовала в съезде Родительского всероссийского сопротивления Сергея Кургиняна — известно, что она выступает против идей ювенальной юстиции.

 
на Лантратова на Форуме добровольческих организаций ЦФО. 2015
Союз добровольцев России

В 2013 году вместе с полпредом в ПФО Михаилом Бабичем создала совет по вопросам семьи и профилактике социального сиротства. Лантратова расследовала издевательства над детьми в детских домах, в частности, преступления в отношении воспитанников бывшего детдома №1 Читы, и готовила доклады о распространении среди подростков в регионах криминальной субкультуры АУЕ («Арестантский уклад един»).

Напомним, в начале 2017 года, вскоре после назначения в АП Сергея Кириенко, пост главы УОП покинул Павел Зенькович — он стал заместителем министра образования. Новым главой УОП стал Сергей Новиков, который уже давно работает с Кириенко. Первое время, после перехода из Росатома в АП, Новиков занимал пост замначальника управления внутренней политики (УВП).

Вместе с Новиковым из УВП в УОП были перенесены некоторые полномочия. Например, теперь в подчинении УОП департамент информационной политики, а также департаменты по современным коммуникационным технологиям и по работе с гражданским обществом.

 
Сергей Новиков
Atomexpo

Ранее официально было объявлено, что Ольга Аллилуева, давняя соратница Сергея Кириенко еще со времен работы в Нижнем Новгороде, стала референтом УВП и занимается оценкой социально-экономической ситуации в регионах. «Коммерсантъ» пишет, что «под госпожу Аллилуеву» в УВП был создан новый департамент — информационно-аналитического обеспечения, его руководителем в апреле был назначен Дмитрий Сысуев. Он был выделен из департамента по организационной и аналитической работе (который подчиняется напрямую главе УВП).

Все процессы во внутриполитическом блоке администрации на сегодня связаны с подготовкой к будущим выборам главы государства, объяснил РБК экс-сотрудник УВП, политолог Андрей Колядин. Усиление направления по работе с гражданским обществом эксперт связал с попыткой Кремля сделать «настоящие институты из симулякров институтов гражданского общества», созданных предыдущими кураторами внутренней политики. «В администрации хотят начать вовлекать гражданское общество в процессы, происходящие в государстве», — считает Колядин.

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