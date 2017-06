Заголовки утра. 6 июня

Комиссия СФ отследит враждебную активность иностранных государств, утверждает «Коммерсантъ» в статье «Сенаторы вмешаются во вмешательство».

«Ипотека уходит в валютную зону»: Минстрой так и не разработал новую программу помощи ипотечникам.

Как Белый дом хочет уравнять экономическое положение регионов описывается в статье «И последние станут средними».

Засекреченные иностранные заемщики просрочили выплаты России на $950 млн, утверждает РБК в статье «Потерянный миллиард».

Эксперты предсказали конкурентность избирательных кампаний в четырех регионах, об этом в статье «Где губернаторов будут выбирать».

Чем эмират из Залива обидел партнеров и конкурентов написано в статье «Соседи заблокировали Катар».

«Известия»: «ЦБ заведет черные списки банкротов». Регулятор собирается вести реестр топ-менеджеров разоренных некредитных финансовых организаций.

«Русскому миру подберут определение»: Совет Федерации обсудит с экспертным сообществом стратегический документ об основах госполитики в сфере взаимоотношений с соотечественниками.

«Банки возвращают ипотеку без первоначального взноса»: с 2014 года получить заем на жилье на таких условиях было нельзя.

«Газета.ru»: «В Заливе поменялись течения». Путина и Эрдогана тревожит ситуация вокруг Катара.

«Монархии дерутся, США остаются»: крупнейшей базе США на Ближнем Востоке конфликт соседей с Катаром не угрожает.

«Катар раскачал бочку»: нефть может резко подорожать на фоне дипломатического скандала вокруг Катара.

The Economist: «Выход Дональда Трампа из парижского соглашения непопулярен у избирателей» (Donald Trump’s withdrawal from the Paris agreement is unpopular with voters). Решение американского президента Дональда Трампа вывести США из парижской климатической сделки, по замыслу, должно было порадовать американских рабочих, но у него могут выйти нехорошие внутренние последствия.

«Наш мониторинг общественного мнения перед парламентскими выборами» (Our general election poll tracker). Визуализация, представляющая демографию избирательских симпатий в Британии.

Bloomberg: «Трамп рискует получить дипломатическую распрю с Британией из-за нападок на лондонского мэра» (Trump Risks Diplomatic Fight With UK Over Attack on London Mayor). Президент США Дональд Трамп своими нападками на лондонского мэра по итогам теракта может поставить в неудобное положение премьер-министра Британии Терезу Мэй и спровоцировать дипломотическую конфронтацию с одним из ближайших союзников США.

«Qatar Airways станет главной жертвой дипломатического разлада между странами Персидского залива» (Qatar Airways to Be Biggest Victim in Gulf Diplomatic Breakdown). Наибольшие потери от дипломатической блокады Катара понесет катарская государственная компания Qatar Airways.

The Wall Street Journal: «Политика, а не терроризм должна иметь наибольшее значение для рынков» (Politics, Not Terrorism, Should Matter Most to Markets). Теракт в Лондоне в минувшую субботу мало сказался на поведении инвесторов.

«Ссора между Катаром и Саудовской Аравией может поднажать на нефтегазовые цены» (Qatar’s Rift With Saudi Arabia Could Turn Up Heat on Oil and Gas Prices). Политические трения между ближневосточными нефтепроизводящими государствами часто приводят к взлету цен на нефть.