06 июня 2017, 19:00
#100 СЛОВ. Минпромторг рассказал про продуктовые карточки
Малоимущие будут получать примерно 10 тысяч рублей ежегодно на продуктовые карточки системы «Мир». Деньги будут переводиться равными долями ежемесячно, их можно будет потратить на продукты питания в магазинах экономкласса, а если владелец карты деньги не потратит, то они «сгорят». Об этом журналистам рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Идея продуктовых талонов, конечно, сама по себе сомнительна, но вкупе с продвижением карты «Мир», которая в современном виде мало кому интересна, да еще и накануне президентских выборов, когда все это выглядит как скупка голосов малообеспеченных граждан, все выглядит совсем грустно. Непонятно, неужели нет других, несколько более элегантных способов решения насущных проблем?
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