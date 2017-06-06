Инвестаналитик Василий Копосов: Результаты Росэнергоатома за 2016 г. намного лучше закладывавшихся в прогнозы

Концерн «Росэнергоатом» обнародовал публичный годовой отчет за 2016 год. Ключевыми темами годового отчета стали «25 лет безопасной эксплуатации российских АЭС» и «Управление устойчивым развитием». Отчет подготовлен в соответствии с ведущими российскими и мировыми стандартами и требованиями в области публичной отчетности.

В 2016 году атомные станции России вновь превысили исторический максимум по выработке электроэнергии, выработав 196,4 млрд кВтч, что на 1,5 млрд кВтч больше показателя предыдущего года. Балансовое задание ФАС по выработке электроэнергии выполнено на 100,6%. Коэффициент использования установленной мощности составил 83,1%. Выручка концерна в 2016 году составила 282 036 млн рублей, что на 6,9% больше показателя 2015 года. Сумма уплаченных налогов также увеличилась на 21% и составила 21 986 млн руб.

Василий Копосов, начальник отдела анализа финансовых рынков управления по инвестиционным продуктам, «КИТ Финанс Брокер»:

Результаты Росэнергоатома за 2016 г. намного лучше закладывавшихся в прогнозы. Выручка выросла почти на 7% (прогнозировался рост на 5%), рентабельность по EBITDA составила 41% против 37%, компания осталась прибыльной (чистая прибыль составила 10,6 млрд руб.), несмотря на то что ожидался убыток в 1,8 млрд руб. Отмечу, что чистая прибыль снизилась в основном из-за воздействия единоразовых и «бумажных» расходов: сальдо прочих расходов увеличилось почти вдвое – до 12 млрд руб.