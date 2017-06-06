В понедельник Черногория официально вступила в НАТО. Неофициально тема ее вступления в НАТО оживленно обсуждается в СМИ еще начиная с майского саммита НАТО в Брюсселе.

Reuters по этому поводу пишет, что присоединение Черногории приветствовали США, которые усматривают в этом готовность следовать избранному пути вопреки российскому давлению. После официальной церемонии премьер-министр Черногории Душко Маркович встретился с вице-президентом США Майком Пенсом в Белом доме. Автор подчеркивает, что с президентом США Дональдом Трампом после вступления Маркович не встречался. Здесь он напоминает, что встреча Марковича с Трампом состоялась несколько раньше – во время саммита НАТО – и ознаменовалась тем, что Трамп толкнул Марковича, чем весьма впечатлил наблюдателей.

В экономике Черногории, пишет Financial Times, в 2000-е гг. началось заметное оживление. Это произошло, по большей части, за счет того российских инвестиций (миллионы евро) и туризма, который преобразил черногорские приморские города в курорты для богатых и знаменитых русских. В 2012 г. Черногория начала выдавать виды на жительство иностранцам, которые купили местную недвижимость. От этого приток российских граждан увеличился – люди рассматривали покупку недвижимости в Черногории как надежное вложение.

Но одновременно с этим руководство Черногории стремилось к интеграции с Западом. Теперь оно сделало в этом направлении большой шаг. Присоединившись к НАТО, Черногория обеспечила альянсу возможность постоянного присутствия на побережье Адриатического моря. Это затрудняет работу Москвы по увеличению своего влияния на Балканах и в противовес западному влиянию.

Военные возможности Черногории, комментирует FT, весьма скромны, и оборонный бюджет у нее самый маленький среди всех участников НАТО. В этом смысле присоединение Черногории ничего альянсу не дает. Смысл присоединения в том, чтобы продемонстрировать готовность НАТО к экспансии и его заинтересованность в Балканах. FT также отмечает, что вступление Черногории в НАТО вызвало среди граждан противоречивую реакцию. По данным опросов, мнения по поводу вступления разделились. Особенное негодование вызвал отказ правительства провести референдум о членстве в НАТО, как предлагала оппозиция.

The Economist также пишет, что ценность Черногории совсем не в ее военных возможностях. Ее присоединение к НАТО означает, что теперь, за исключением небольшого боснийского отрезка, все северное побережье Средиземного моря от Португалии до сирийской границы принадлежит НАТО. Что немаловажно, у Черногории есть хорошие возможности для размещения флота. В 2013 г. этим хотела воспользоваться Россия, попытавшаяся тогда договориться на этот счет с Черногорией. В итоге она получила отказ, что было сигналом о серьезности намерений Черногории в плане присоединения к НАТО. Действительно, для интеграции с Западом постсоветских государств обычно происходит именно по такой схеме: сначала государство вступает в НАТО, затем в ЕС.

Сторонники присоединения к НАТО надеются, что это поможет им в случае, если будущие лидеры Сербии или Албании начнут дестабилизировать черногорские этнические меньшинства для расширения территории. Но проблема в том, что, согласно опросам, лишь около половины населения Черногории поддерживают членство в НАТО. Если взять только черногорцев и сербов, которые в совокупности составляют 74% населения, доля сторонников, вероятно, окажется даже меньше половины. Люди хорошо помнят бомбежки НАТО во время косовской войны, объясняет автор.