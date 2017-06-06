5 июня в проекте «Публичные лекции "Полит.ру"» в рамках совместного с Европейским университетом в Санкт-Петербурге цикла состоялась очередная лекция. Магистр и докторант Европейского университета в Санкт-Петербурге, сотрудница программы «Гендерные исследования», специалист по вопросам гендера, семьи и родительства Анастасия Новкунская прочитала лекцию на тему: «Родовспоможение в России: реформы и последствия».

Как отметила в начале лекции Анастасия Новкунская, в мире сейчас можно выделить различные национальные системы родовспоможения, то есть организации медицинской помощи при беременности, родах и после рождения ребенка. Широко известна система современных Нидерландов, где акушерская помощь автономна и более сорока процентов родов происходит дома.

В отличие от этого в России роды, согласно законодательству, могут проходить только в стационаре. Но, если подразумевается, что вся система родовспоможения в России действует по единому стандарту, в исследованиях конкретных родильных домов или родильных отделений обнаруживается, что на деле существует много региональных и локальных отличий. Акушеры-гинекологи, работающие в амбулаторных учреждениях (например, в женских консультациях), и те, кто работает в стационарах, придерживаются разных взглядов на то, как должна осуществляться забота о здоровье беременной женщины, как должны протекать роды и так далее. Даже в пределах одного крупного города можно найти разные акушерские школы, адепты которых будут критиковать подходы друг друга.

Анастасия Новкунская занималась изучением того, как трансформируется система родовспоможения в России с 2006 года. Исследование проводилось в родильных отделениях малых городов, где, как оказалось, в работе этой системы есть много неожиданных особенностей.

Еще с конца 1980-х годов в СССР начала развиваться модель родовспоможения, предполагающая создание в каждом регионе большого перинатального центра, куда будут направляться наиболее сложные в медицинском отношении пациенты. В целом система предполагала, что будут существовать три уровня медицинской помощи: перинатальный центр в центре региона, родильные дома “второго звена” и, наконец, на периферии будут существовать те родильные отделения, где будут приниматься только роды без всяких осложнений. Эта реформа не была доведена до конца, но несколько региональных перинатальных центров были открыты.

Введение рыночных механизмов регулирования и финансирования в здравоохранении после распада СССР привело к появлению частных клиник и платных услуг в бюджетной системе здравоохранения. В этот период возникло большинство региональных особенностей в управлении и финансировании службы родовспоможения. Это привело в целом к снижению числа финансовых средств у бюджетных перинатальных учреждений. Доля федерального финансирования составляла не более 20 %.

В середине 2000-х произошел поворот к так называемой статической модели государственной политики (“statist welfare model”), при которой государство провозглашает себя основным ответственным за социальную сферу, в том числе за здравоохранение. В последнее десятилетие система родовспоможения подверглась значительной реформе, которая была частью общей реформы здравоохранения и социальной сферы. В 2006 появляется национальный приоритетный проект «Здоровье», в 2011 – 2013 годах работает проект модернизации здравоохранения. Были введены «родовые сертификаты», в качестве дополнительного источника финансирования службы охраны материнства и детства.

В малых городах России (с населением менее 50 тысяч человек) нет автономных родильных домов. Рожениц там направляют в гинекологические и родильные отделения центральных (меж)районных больниц (ЦРБ). Такие учреждения менее автономны в административном и финансовом отношении по сравнению с родильными домами. Они зависят как от общего руководства больницы, так и от региональной администрации и федеральных органов.

Следствием этого становится недостаточность ресурсов, от финансовых до административных и социальных. В таких родильных отделениях порой не делается эпидуральная анестезия, просто потому, что в штате нет анестезиолога, который мог бы постоянно находиться с роженицей. Анестезиолог обычно всего один на всю районную больницу. «А у нас же анестезиологи приходят к нам с отделения реанимации. Даже на наши операции. То есть мы женщину даже на кесарево, не даем ей эпидуральную анестезию, у нас кесарево вообще под общей… [надо чтобы анестезиолог] знал последствия на ребенка и на женщину, повлияет исходы. У нас таких нет», – рассказывает акушер-гинеколог женской консультации и родильного отделения ЦРБ. Не хватает не только анестезиологов, но и врачей-неонатологов, детских медицинских сестер и другого персонала.

Финансирование тоже оказывается недостаточным. Даже введение «родильных сертификатов» не сильно облегчило ситуацию, так как, хотя благодаря сертификатам родильное отделение получает деньги за каждые роды, возможности расходовать эти деньги сильно ограничены. Например, эти средства нельзя использовать на приобретение мебели или ремонт, даже список препаратов, которые можно на них приобрести, ограничен. В результате иногда родильное отделение срочно обращается в больницу соседнего района за необходимым препаратом, а потом пытается как-то компенсировать соседям эту помощь.

Осложнил жизнь родильным отделениям и федеральный закон № 44 о госзакупках. Закупленные по системе тендеров и лекарства и инструменты должны быть, согласно закону, наиболее дешевыми из предложенных вариантов, а в итоге они часто оказываются непригодными для применения в родильном отделении. Более того, этот закон значительно увеличил объем бюрократической работы при снабжении больницы всем необходимым. Медицинский работник сейчас должен оформлять техническое задание на закупку, потом получать до семи подписей разных должностных лиц, и в итоге получить нужный препарат только через несколько месяцев.

С 2012 года всем учреждениям системы родовспоможения были присвоены уровни, координация между которыми установлена приказом №572н министерства здравоохранения и реализуется в форме «маршрутизации» сложных случаев в соответствии с присвоенной им степенью риска. Каждому уровню соответствует определенный набор услуг, различное оборудование и персонал, а также различное финансирование. Учреждение первого уровня, это самые удаленные и самые небольшие родильные отделения. Они принимают не более 500 родов в год, и их оборудование позволяет им работать только с родами без осложнений и патологий. В учреждениях второго уровня принимают от 500 до 1000 родов в год. Их обычно два – три на регион. Они обеспечены для помощи в более сложных родах. Третий уровень – расположенные в региональных центрах независимые учреждения, либо перинатальные центры, либо родильные дома, наиболее оборудованные и обеспеченные. Там могут принимать роды любой сложности.

Если у женщины возникают сложности при беременности, она должна переводиться («маршрутизироваться», как говорят врачи) сначала в учреждение второго, а при необходимости – в учреждение третьего уровня. Но реализация этого порядка сложна. Дорога от первого до третьего уровня может в некоторых регионах превышать 200 – 300 километров. Не во всех регионах оказались в наличие реанимобили, которые могли бы перевезти женщину с уже начавшимися родами в центр. Машина с аппаратом для искусственной вентиляции легких и другим оборудованием, предназначенная для перевозки рожениц и новорожденных, может быть всего одна на область.

Еще новая система увеличила финансовую нагрузку на районные отделения – самые бедные в системе, поскольку именно они стали ответственны за транспортировку. К тому же непредвиденным последствием стало сокращение финансирования таких отделений из-за уменьшения количества родов в них, так как часть рожениц переводится на второй и третий уровень. «Мы теряем треть своих родов (…) Треть. Вот это беда всех первых уровней; многие даже, наверное, и закроются – остался такой минимум. Сами понимаете, мало родов, экономически больница нас содержать не может, – очень дорогая служба. Очень! Поэтому на нас всегда смотрели косо, что много на нас вбухивают, а выход-то не очень большой, когда родов мало», – говорит заведующая акушерским и гинекологическим отделениями ЦРБ.