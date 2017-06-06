Федеральное правительство утвердило план мероприятий по реализации «Основ госполитики регионального развития до 2025 года». Цель новой программы — сокращение разницы в экономическом развитии российских регионов. Рецепты, впрочем, не новы: составление стратегии пространственного развития, изменение порядка распределения федеральной помощи, наращивание экономического потенциала регионов.

О том, что «Основы государственной политики регионального развития до 2025 года» подписаны, Дмитрий Медведев сообщил на совещании с вице-премьерами в Горках. Дмитрий Козак, который как раз курирует региональное развитие, объяснил, что план направлен на сокращение уровня дифференциации экономического развития территорий: сейчас бюджетные доходы регионов (до их выравнивания федеральными трансфертами) разнятся вплоть до 43 раз, среднедушевые доходы населения — до 5,5 раза, а разрыв между объемами внебюджетных инвестиций на душу населения достигает 133 раз.

Дмитрий Козак glava.rk.gov.ru

План условно разделен на несколько блоков.

В первом предусматривается подготовка стратегии пространственного развития страны до 2025 года. Необходимо будет проанализировать возможности каждого субъекта в межрегиональном разделении труда, то есть описать специализацию каждого региона. Дмитрий Козак объяснил, что правительство должно будет также вести мониторинг исполнения госпрограмм, федеральных целевых программ и инвестиционных программ естественных монополий — с точки зрения их соответствия стратегии пространственного развития. «Очень важно, чтобы стратегия не стала документом, которых у нас и так достаточно много — лежат на полках,— а таким организующим документом, и все действия государства и субъектов естественных монополий соответствовали бы направлению этого развития», — сказал, как пишет «Коммерсантъ», Дмитрий Козак. «Пространственная» стратегия сейчас готовится экспертами Минэкономразвития, до того ее разработкой занимался Минрегион. Изначально ее должны были закончить к 2017 году, но сейчас срок сдвинут на март 2018 года.

Осмотр выставочных стендов Российского инвестиционного форума "Сочи-2017" Пресс-служба правительства РФ

Второй блок — стимулирование регионов к наращиванию собственного экономического потенциала. Тут, например, прописана дальнейшая реформа регулирования территорий с преференциальными режимами (ТОР, ОЭЗ, СЭЗ в Крыму). Также предлагается подготовить законопроект, определяющий порядок применения единого механизма развития территорий. Документ будет направлен на поддержку приоритетных социально-экономических специализаций. Кроме того, правительство обещает пересмотр механизма распределения федеральной помощи — ее предоставление будет зависеть от результатов мониторинга расходов регионов и их сопоставления со среднероссийским уровнем. «Эта дельта — между налоговым потенциалом и недостающими до среднероссийского уровня доходами — будет компенсироваться за счет федерального бюджета», — объяснил Дмитрий Козак. Для ведения мониторинга будет создан специальный реестр расходных полномочий субъектов.