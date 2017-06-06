Топ новостей 6 июня
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Россия заблокировала треть взноса в Совет Европы, вице-президент США назвал Россию одной из главных мировых угроз, Владимир Путин предложил россиянам приносить присягу на верность.
Россия заблокировала треть взноса в Совет Европы в размере 11 млн евро
Россия заблокировала перечисление трети взноса в бюджет Совета Европы в размере порядка 11 млн евро. «Заблокировали перечисление. Там же идет по этапам финансирование, и треть, оставшаяся на конец года, не перечисляется, и все», — сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В Кремле назвали сокращение взносов в СЕ общей позицией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сокращение взноса в Совет Европы отражает общую позицию органов власти России. Песков отметил: «Володин уже все сказал. Это общая позиция».
Путин предложил давать гражданство РФ только после присяги на верность России
Президент России Владимир Путин предложил Госдуме рассмотреть вопрос о введении присяги или торжественной клятвы при вступлении в гражданство РФ по аналогии с армией. «У нас, когда люди в армию приходят, присягу произносят. Но когда человек вступает в гражданство нашей страны, то здесь тоже можно было бы подумать и взять опыт некоторых зарубежных государств, когда есть клятва, присяга, другой торжественный акт, которым человек подтверждает свое намерение стать гражданином нашей страны, соблюдать ее законы, традиции, уважать эти традиции, историю и так далее. Я бы просил вас вместе с депутатами подумать и на эту тему», - сказал президент на встрече 6 мая со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
Трамп призвал госсекретаря США к восстановлению отношений с Россией
Президент США Дональд Трамп потребовал от госсекретаря Рекса Тиллерсона улучшить отношения с Россией вне зависимости от политической обстановки в США и расследования в отношении связей приближенных Трампа с российскими чиновниками.
Кремль призвал не торопиться распространять программу реновации жилья на всю Россию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прежде чем говорить о перспективах распространения программы реновации жилья на всю страну, необходимо дождаться первых результатов ее реализации в Москве. «В данном случае, наверное, как минимум, надо дождаться первых результатов реализации этой программы в Москве, и тогда уже на этом опыте можно будет строить какие-то дальнейшие планы», - сказал Песков во вторник журналистам, говоря о перспективах распространения программы реновации жилья на другие субъекты РФ.
Засекреченные иностранные заемщики не вернули России кредиты на миллиард долларов
Российский бюджет в 2017 году недосчитается 1 млрд долларов, не выплаченных вовремя засекреченными иностранными заемщиками. Федеральный бюджет в этом году не получит 53,9 млрд рублей «в связи с возникновением просроченной задолженности перед Российской Федерацией у иностранных заемщиков», говорится в пояснительной записке к направленным в Госдуму правительственным поправкам в бюджет. Кроме того, Минфин не получил от одного из иностранных должников процентный платеж на сумму 11,7 млрд рублей (более 200 млн долларов).
Украинский лайнер взял курс на Ростов-на-Дону вместо Одессы
Украинский круизный лайнер «Генерал Ватутин» резко изменил курс, направившись вместо Одессы в Ростов-на-Дону. Лайнер вышел 1 июня в круиз из Киева в Одессу. Однако не заходя в конечный пункт назначения, судно направилось из Херсона в Измаил, а затем совершило переход в Вилково. Утром 5 июня лайнер покинул Вилково и неожиданно взял курс на Крым и на ночь встал вблизи южного берега полуострова.
Курсы крупнейших криптовалют обновили исторические максимумы
Курсы крупнейших виртуальных валют биткойн и Ethereum установили новые исторические рекорды. Стоимость биткойна превысила 2800 долларов и на максимуме достигла 2854 доллара, а курс Ethereum поднялся выше 256 долларов.
Роспотребнадзор назвал наиболее страдающие от ожирения регионы
Заболеваемость ожирением среди взрослого населения России в 2015 году возросла по сравнению с 2011 годом в 2,3 раза. По последним данным, показатель заболеваемости ожирением составил 284,8 случая на 100 тыс. человек населения. Рост проблемы объясняется несбалансированным питанием: перееданием сахара и хлеба при недостаточном потреблении овощей и молочных продуктов, говорится в государственном докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2016 году», подготовленном Роспотребнадзором.
В Совете Федерации создадут комиссию по противодействию «вмешательству в дела России»
В ближайшее время в Совете Федерации (СФ) будет создана комиссия, которая «в целях противодействия вмешательству во внутренние дела РФ» займется мониторингом «враждебной активности иностранных государств и международных организаций» и разработкой законопроектов.