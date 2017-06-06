Топ новостей 6 июня

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Россия заблокировала треть взноса в Совет Европы, вице-президент США назвал Россию одной из главных мировых угроз, Владимир Путин предложил россиянам приносить присягу на верность.

Россия заблокировала перечисление трети взноса в бюджет Совета Европы в размере порядка 11 млн евро. «Заблокировали перечисление. Там же идет по этапам финансирование, и треть, оставшаяся на конец года, не перечисляется, и все», — сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сокращение взноса в Совет Европы отражает общую позицию органов власти России. Песков отметил: «Володин уже все сказал. Это общая позиция».

Президент России Владимир Путин предложил Госдуме рассмотреть вопрос о введении присяги или торжественной клятвы при вступлении в гражданство РФ по аналогии с армией. «У нас, когда люди в армию приходят, присягу произносят. Но когда человек вступает в гражданство нашей страны, то здесь тоже можно было бы подумать и взять опыт некоторых зарубежных государств, когда есть клятва, присяга, другой торжественный акт, которым человек подтверждает свое намерение стать гражданином нашей страны, соблюдать ее законы, традиции, уважать эти традиции, историю и так далее. Я бы просил вас вместе с депутатами подумать и на эту тему», - сказал президент на встрече 6 мая со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Торжетсвенное вручение паспортов мвд.рф

Президент США Дональд Трамп потребовал от госсекретаря Рекса Тиллерсона улучшить отношения с Россией вне зависимости от политической обстановки в США и расследования в отношении связей приближенных Трампа с российскими чиновниками.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прежде чем говорить о перспективах распространения программы реновации жилья на всю страну, необходимо дождаться первых результатов ее реализации в Москве. «В данном случае, наверное, как минимум, надо дождаться первых результатов реализации этой программы в Москве, и тогда уже на этом опыте можно будет строить какие-то дальнейшие планы», - сказал Песков во вторник журналистам, говоря о перспективах распространения программы реновации жилья на другие субъекты РФ.

Митинг против реновации в Москве 14 мая 2017 Фото Алины Пущиной

Российский бюджет в 2017 году недосчитается 1 млрд долларов, не выплаченных вовремя засекреченными иностранными заемщиками. Федеральный бюджет в этом году не получит 53,9 млрд рублей «в связи с возникновением просроченной задолженности перед Российской Федерацией у иностранных заемщиков», говорится в пояснительной записке к направленным в Госдуму правительственным поправкам в бюджет. Кроме того, Минфин не получил от одного из иностранных должников процентный платеж на сумму 11,7 млрд рублей (более 200 млн долларов).

Украинский круизный лайнер «Генерал Ватутин» резко изменил курс, направившись вместо Одессы в Ростов-на-Дону. Лайнер вышел 1 июня в круиз из Киева в Одессу. Однако не заходя в конечный пункт назначения, судно направилось из Херсона в Измаил, а затем совершило переход в Вилково. Утром 5 июня лайнер покинул Вилково и неожиданно взял курс на Крым и на ночь встал вблизи южного берега полуострова.

Курсы крупнейших виртуальных валют биткойн и Ethereum установили новые исторические рекорды. Стоимость биткойна превысила 2800 долларов и на максимуме достигла 2854 доллара, а курс Ethereum поднялся выше 256 долларов.

Заболеваемость ожирением среди взрослого населения России в 2015 году возросла по сравнению с 2011 годом в 2,3 раза. По последним данным, показатель заболеваемости ожирением составил 284,8 случая на 100 тыс. человек населения. Рост проблемы объясняется несбалансированным питанием: перееданием сахара и хлеба при недостаточном потреблении овощей и молочных продуктов, говорится в государственном докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2016 году», подготовленном Роспотребнадзором.

В ближайшее время в Совете Федерации (СФ) будет создана комиссия, которая «в целях противодействия вмешательству во внутренние дела РФ» займется мониторингом «враждебной активности иностранных государств и международных организаций» и разработкой законопроектов.