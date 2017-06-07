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07 июня 2017, 09:50
детская литература Москва

Презентация Антологии детских литератур: как все было

Торжественная церемония открытия книжного фестиваля "Красная площадь"
Торжественная церемония открытия книжного фестиваля "Красная площадь"
Киселев Сергей / АГН "Москва"

3 июня, в день открытия книжного фестиваля «Красная площадь», главная площадь страны на время стала местом встречи книг, издателей, писателей и читателей. Они заняли два десятка шатров, которые были возведены на брусчатке. Невзрачный Мавзолей затерялся на фоне белоснежных шатров «Регионы России» и «Детская и учебная литература». Никого не пугал дождь и холод – читатели подкрепляли силы эскимо, а писатели подписывали книги негнущимися пальцами.

В 20:00, на закате, оказалось, что самые мужественные здесь люди – это создатели грандиозной «Антологии детской литературы национальных языков России», которая готовится к публикации в августе-сентябре 2017 года и сегодня была представлена публике. Ведь за их спиной – работа над отбором, переводом и иллюстрацией произведений для детей среднего школьного возраста, написанных на 55 литературных языках Российской Федерации.

Редакторы включили в издание только актуальную, современную литературу, написанную не раньше 1991 года, и это еще больше усложнило задачу. Как мне рассказали найденные на стендах с национальной литературой студенты-тувинцы Хомушку Лодой Андреевич и Даваакай Дажы-Серен Монгун-Оолович, несмотря на то, что в Кызыле все отлично говорят на тувинском, на нем практически никто ничего не пишет, даже в быту. Про современных тувинских поэтов и писателей, тем более детских, они и не слышали.

А Ольга Васильевна Доможакова, советник Министерства образования и науки республики Хакасия, одетая в два пальто – обычное и национальное – по случаю непогоды, пожаловалась, что в Абакане численность хакасов невысока – всего 12%, поэтому молодежь языка не знает. Она очень обрадовалась, что появится такая антология – люди будут ощущать гордость за свой язык, почувствуют общность с носителями других языков.

С ней согласилась и Вера, 13-летняя посетительница фестиваля. Она сказала, что хотя в ее классе и мало кто читает, «антологию надо издать, потому что некоторым она интересна, например, мне».

Если сказки разных народов в наши дни время от времени и публикуются, то авторские национальные произведения совсем не выходят. Как рассказал Кирилл Захаров, редактор антологии, благодаря этому изданию тишина в эфире закончится: книга представит действительно грандиозный срез национальных литератур.

Дмитрий Ицкович, издатель Антологии, рассказал, что это издание расширяет культурные горизонты: «Это возможность оживления контентого пространства: мы все живем в изолированных мирах и слушаем свою гармонию, привыкли к определенной просодике. И вот оказывается, что люди, которые являются нашими согражданами, но живут в других регионах, имеют другую гармонию – это ужасно интересно. Такая антология будет обогащать детей. В нее вошла оригинальная детская литература – очень глубокая, она опирается на фольклор, архаику, самобытные национальные мотивы – это может быть охота, полевые работы. Это литература, которая описывает детские страхи и пути их преодоления, а это самое интригующее, интересное и важное». Он рассказал, что работа над антологией была невероятно насыщенной и живой, благодаря ей возникла связь между искренними, заинтересованными людьми из региональных редакционных советов, который были созданы для работы над изданием по всей стране.

Максим Амелин, главный редактор антологии, поэт, переводчик и издатель, рассказал, что в работе над антологией приняло участие не меньше 1000 человек – это ученые, лингвисты, библиографы, специалисты по литературам, авторы, отборщики произведений, редакторы, переводчики, иллюстраторы и даже чиновники. Составление издания почти окончена, осталось лишь его выпустить.

Работа была очень сложной: хотя считается, что в России около 100 письменных языков, литературных из них лишь чуть больше, чем 55. Пишут детские произведения не на каждом: например, на адыгейском детской поэзии нет, а проза есть, и поэтому в антологию пришлось включить только прозу на этом языке. А, к примеру, малый нивхский язык – и письменный, и литературный – вообще был спасен усилиями единственного человека, 83-летнего нивха Владимира Михайловича Санги, который создал грамматику этого языка, написал учебники и всю жизнь собирает фольклор. По оценке Владимира Михайловича, сейчас на Сахалине на нивхском говорит всего 12 человек. Он автор трех детских книг на нивхском, а его стихи переводил на русский один из лучших детских поэтов Михаил Яснов.

«Мы поставили перед авторами невероятно сложную задачу, - говорит Максим Амелин. – Переводить детскую поэзию не каждый может. Некоторые опытные специалисты отказывались переводить детские стихи, потому что поняли, что им это не по силам. Это должно быть произносимо, звучно – детское сознание реагирует на другие вещи, чем взрослое». Для него работа над антологией – это возможность обратить внимание общества на проблемы исчезающих языков, на их огромную ценность.

В детскую антологию войдут лишь переводы стихов, прозы и драматических произведений. Алия Каримова, поэт, переводчик, член Союза писателей Республики Татарстан, ответственный редактор Антологии детской литературы народов России, пояснила, что пришлось исключить оригиналы произведений из антологии, поскольку книга иначе получилась бы невероятного объема, что не лучшее решение для детского издания, которая к тому же будет содержать немало иллюстраций. К счастью, оригиналы всех произведений можно будет прочитать на сайте книги.

Зато антология смогла вместить произведения, которые передадут детям самое ценное, что есть во всех национальных культурах – их своеобразие, представление о мире, о том, как нужно себя в нем вести. В нее вошли произведения авторов, представляющих разные конфессии: среди них есть мусульмане, христиане, буддисты, атеисты. «Сейчас все ищут российскую национальную идею. Но мне кажется, что она существует – ведь во всех этих произведениях есть общая идея – это тема семьи, любви к матери, взаимопонимания с родными людьми. Это тема семьи в широком смысле – как народа, племени, страны. Это неожиданный, но очень радостный результат. Это не значит, что все мыслят одинаково: для кого-то важнее всего – терпение, для кого-то – смелость. Это целая энциклопедия воззрений. Но различия не отменяют нашего единства», – по мнению Алии, книга вызовет глубокий интерес не только детей, но и профессиональных филологов, социологов и политологов. В ней много интересных незнакомых слов со сносками, и чувствуешь себя полиглотом, когда читаешь ее: например, на карачаевском языке слово «весна» звучит как «джаз».

Ольга Монина, художник и художественный редактор антологии, рассказала о том, как шла работа по иллюстрированию антологии: «Мы с большим уважением и интересом дополнили издание иллюстрациями, созданными художниками из той же среды. Часть иллюстраций специально для нас нарисовали молодые художники, и задача перед ними стояла непростая: картинки нужно было рисовать не академическими, а детскими и веселыми, при этом огромное внимание важно было уделить тонкостям, связанным с культурами разных народов».

На презентации удалось послушать некоторые детские произведения, вошедшие в антологию, и они оказались действительно замечательными. Их читали переводчики Евгения Коробкова, Виктор Куллэ и Михаил Визель, а затем в роли чтецов выступили и редакторы.

Кирилл Захаров рассказал, что, к его удивлению, некоторые «сырые», на первый взгляд, тексты оказались очень интересными, почти верлибрами. Особенно это касалось языков северных народов: «Один раз мы даже использовали подстрочник без изменений, настолько тонким и интересным получился текст». В доказательство он прочитал вслух несколько произведений поэта и прозаика Гаврила Курилова (http://uluro-ado.ru/), написанные на юкагирском языке. Численность юкагиров в России в 2010 году составляла 1597 человек. Вот одно из них: «Юко поет о почках тальника».

«Хорошо, о, как хорошо!
Оказывается, у тальника проснулись почки.
Они как маленькие белые оленята.
Они совсем съежились.
Наверное, очень замерзли.
Я бы взял их домой, согреть,
Только тальнику станет грустно».

Антология появилась благодаря Программе поддержки национальных литератур под эгидой Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, а также огркомитета по поддержки книги и чтения РФ примерно два года назад. Максим Амелин рассказал, что созрел «запрос от народов»: авторы произведения на национальных языках РФ справедливо считают, что они недостаточно представлены на русском языке. Всего готовится к выпуску несколько изданий, и уже вышла уникальная Антология национальной поэзии, в которую вошли произведения на 57 национальных языках. Также в процессе создания находится Антология прозы народов России, на очереди – Антология драматических произведений и, возможно, Антология публицистики.

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