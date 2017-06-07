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07 июня 2017, 16:00
Госдума «Справедливая Россия»

Комплексно о реформах

Михаил Емельянов
Михаил Емельянов
spravedlivo.ru

Тему реформирования российской политической системы нельзя назвать новой, предложения по этому вопросу звучат постоянно. Можно даже сказать, что процесс реформирования сейчас идёт — поправки в избирательное законодательство, призванные сделать процедуру выборов максимально эффективной и прозрачной, принимаются пакетами как на федеральном уровне, так и в регионах. Однако стоит отметить, что по сути эти поправки — скорее исключение. Основная масса предложений, с которыми выступают представители различных политических партий, правозащитных организаций и других структур, носят скорее "точечный" характер, т.е. касаются решения отдельных вопросов, а хоть сколько-то комплексных, стратегических предложений до сих пор не звучало.

И вот сделана первая серьёзная попытка сформулировать комплекс предложений по видоизменению политической системы в целом, практически во всех её основных аспектах. Её автором стал первый заместитель председателя думского комитета по государственному строительству и законодательству, замглавы фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Михаил Емельянов. Свой взгляд на то, какие требуются изменения, он изложил в выпущенной недавно брошюре "Совместить несовместимое. Как нам реформировать политическую систему?". Емельянов заявляет, что сейчас Россия переживает "период, когда дальнейшее поступательное развитие невозможно без изменения политической системы", причём существующая система, по его мнению, "приобрела застывший характер", стала закоснелой и одним из ярких признаков этой закоснелости депутат считает низкую явку на думские выборы в сентябре 2016 года. По его словам, именно эти обстоятельства и подтолкнули его к написанию книги.

На обложку брошюры Емельянова вынесены основные вопросы, на которые он даёт ответ: "Должен ли в России Президент избираться всеобщим голосованием? Сколько партий нужно стране? Как обеспечить политическую конкуренцию? Как добиться того, чтобы выборы были честными?" Попробуем разобраться, что же именно он предлагает.

Емельянов называет одной из главных проблем нынешней политической системы отсутствие конкуренции между партиями. Он отмечает, что "потерялись различия между парламентскими партиями": "Разные позиции партий по бюджету, пенсионной реформе, налогообложению и другим социально-экономическим вопросам перестали демонстрироваться избирателю, у  которого сложилось мнение о полной однородности парламента." И этим, считает он, могут воспользоваться "несистемные элементы". Чтобы этого не произошло, Емельянов предлагает власти уйти от продвижения "правящей партии" и создать условия, которые одновременно давали бы простор для здоровой конкуренции между системными партиями и не позволяли бы проникнуть на "политическое поле" несистемным силам: " Верховная власть должна определить границы поля политической борьбы и в дальнейшем признавать её результаты."

Другой фактор, мешающий нормальной конкуренции — слабая оппозиция, которая "деградировала и выглядит неубедительно". Емельянов говорит: "Правящая партия отлажена, хотя отсутствие реальной конкуренции и на неё влияет негативно. А вот оппозиция находится в жалком состоянии. Главная задача реформирования партийной системы — это создание сильной, компетентной, авторитетной, осознающей национальные интересы оппозиции, способной осуществлять власть в случае победы на выборах." По его мнению, оптимальным способом формирования сильной оппозиции стало бы объединение имеющихся оппозиционных сил: "Мировой опыт в основном свидетельствует в пользу двухпартийности. Даже европейская многопартийность в конечном счёте сводится к двум полюсам — правоцентристскому и левоцентристскому. Европейские партии образуют коалиции либо перед выборами, либо после выборов при формировании правительств. Так зачем этот ложный плюрализм, достаточно одной сильной оппозиционной партии. Тем более что в российских реалиях три оппозиционные партии хотя и декларируют различную идеологию, в парламенте ставят в повестку одни и те же вопросы и одинаково голосуют." Дополнительным аргументом в пользу перехода на двухпартийную систему (т.е. правящая партия и оппозиция) депутат называет её большую устойчивость: "Как опять же показывает мировой опыт, там, где много партий, часто меняются правительства, возникают политические кризисы."

Далее приводится список неких требований, которым, по мнению Емельянова, должна отечать оппозиционная партия: она должна быть леволиберальной, "иметь в своей повестке не только социальные вопросы, но и быть привлекательной для умеренной части либерального электората" и т.д. И в конце концов он приходит к выводу, что "Справедливая Россия" вполне могла бы стать базой, неким прообразом такой партии.

Затрагивает Емельянов в своих предложениях и другой, один из самых важных элементов политической системы — президента РФ. Во-первых, он считает необходимым увеличить срок президентских полномочий до 7 лет. Во-вторых, он ставит под сомнение необходимость всенародных выборов главы государства: "Он — гарант конституционного строя, прав и свобод человека. Так что, каждые 6 лет конституционный строй страны будет становиться предметом политической борьбы?". Подобные вопросы он задаёт и относительно других прописанных в Конституции полномочий президента. Емельянов утверждает, что выборы президента "провоцируют сомнения в самих основах общественного устройства". По его мнению, "набор президентских функций в Российской Федерации делает идею партийных выборов Президента абсурдной". Он предлагает "подумать о консенсусном выдвижении его кандидатуры всеми политическими партиями, либо вообще отказаться от прямых выборов Президента". В качестве альтернативы всенародным выборам он предлагает "принцип Земского собора", т.е. избрание главы государства специально созываемой коллегией выборщиков по типу того, как это делается в США, или же Федеральным Собранием, по аналогии с применяемой сейчас во многих городах практикой избрания мэров городскими депутатами. Емельянов называет президента "главой социальной власти" и утверждает, что он "не должен избираться так же, как глава исполнительной власти".

Что касается правительства, то Емельянов предлагает и его формировать иначе, чем сейчас. По его мнению, кабинет министров должна набирать партия, победившая на парламентских выборах, "получившая в ходе честных выборов мандат от граждан на проведение своего социально-экономического курса". Президент же должен только назначить главу победившей партии премьер-министром. Причём, подчёркивает он, переход к такой схеме не требует особых усилий и возможен в любой момент: "Модель отношений в треугольнике «Президент —Парламент — Правительство» вписывается в существующую Конституцию и  требует не столько законодательных изменений, сколько перемен в политической практике и появления новых политических традиций."

Емельянов признаёт, что предложенная им схема переустройства политической системы "не соответствует идеалистическим представлениям о демократии традиционного либерала", но подчёркивает, что она отвечает на все существующие сейчас вызовы, а игнорирование этих вызовов действующей системой, по его словам, "чревато разрушительной революционной стихией". Ключевую же роль в реформировании политической системы он отводит президенту: "Перерезав пуповину, связывающую Администрацию Президента и партию власти, чётко очертив поле политического консенсуса, а также предмет и правила партийной борьбы, обеспечив честные и справедливые выборы, нейтрализовав деструктивные элементы, он может создать конкурентную, стабильную политическую систему, позволяющую своевременно реагировать на вызовы времени, устойчивую к внешним воздействиям и легитимную в глазах собственных граждан."

Коллеги Емельянова по Госдуме и представители экспертного сообщества очень по-разному отреагировали на появление этой брошюры. Кто-то считает его предложения логичными, обоснованными и реализуемыми, кто-то называет их "фантастикой", а некоторые говорят, что на самом деле это не более чем попытка привлечь к себе внимание властей. В любом случае эта книга — неплохой повод для раздумий.

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