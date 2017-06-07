Политологи уже готовы к сентябрьским выборам. В докладе «Минченко Консалтинг» говорится, что в России будет идти четыре конкурентных губернаторских кампаний. Всего россияне будут выбирать глав 16 регионов.

Конкуренция будет в Бурятии, Марий Эл, Севастополе и Кировской области, следует из «Аналитического обзора хода губернаторских кампаний в России». Интересно, что про эти же регионы в числе конкурентных в конце мая называл замначальника управления внутренней политики администрации президента Александр Харичев. Конкурентность в регионах будет обусловлена разными факторами, говорится в докладе, — в частности, традиционной протестностью и активностью местных популярных оппозиционных кандидатов.

Но в каждом из регионов, где ожидается ожесточенная конкуренция на губернаторских кампаний, причины для напряжения разные. «В Бурятии сильный оппонент действующему врио губернатора (сенатор от Иркутской области Вячеслав) Мархаев и высокий протестный потенциал, кроме того, там нынешний врио губернатора (Алексей) Цыденов — второй варяг в нацреспублике», — отметил Евгений Минченко, один из авторов доклада.

Вячеслав Мархаев kprf.ru

В Кировской области и Марий Эл ситуация совершенно иная: в одном из этих регионах в выборах может принять участие популярный политик родом из Кировской области Сергей Мамаев, который в 2015 году на выборах в Марий Эл получил 32% голосов и второе место после Леонида Маркелова, который сейчас арестован. «А Севастополь — сам по себе сложный регион. Факторов несколько: наследие Украины и наличие саботажников, плюс конфликт нескольких групп элиты, плюс противоречия федеральных групп и их сложные отношения с [врио губернатора Дмитрием] Овсянниковым, плюс традиции общественной активности», — отметил Минченко.

Еще в четырех регионах политологи из «Минченко консалтинг» ожидают «среднюю конкурентность» — это Новгородская, Ярославская, Свердловская и Саратовская области. Впрочем, почти никто из кандидатов от партии власти не застрахован от «черного лебедя» и резкой смены сценария кампании на конкурентный.

Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов дал свое согласие на участие в предварительном голосовании yaroslavl.er.ru

Для врио губернаторов, обращают внимание авторы доклада, выборы все еще являются «необязательной и дополнительной нагрузкой». «Это непривычная для них деятельность, что отражается на ходе кампаний. Типичная кампания образца 2017 года стартует с некоторым опозданием и большой осторожностью в выборе средств ее ведения», — говорится в обзоре.

Все это ведет к тому, что большинство губернаторов будут рассчитывать на инерционный сценарий кампаний, что может привести к исчерпанию того «запаса легитимности», который был передан им Владимиром Путиным в момент назначения. «Врио и их предвыборные кампании могут стать как донорами, так и реципиентами "общего счета" легитимности системы. Реципиенты так или иначе в итоге получат статус претендентов на выбывание. Региональные лидеры-доноры смогут не просто стать востребованными в контексте будущей президентской кампании, но и заметно усилить свои персональные кадровые позиции», — считают авторы доклада.