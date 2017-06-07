100 СЛОВ. Трамп отказался увольнять генпрокурора

Генеральный прокурор Соединенных Штатов Джефф Сешнс предлагал Дональду Трампу отправить его в отставку, но президент предложение отклонил, хотя между ними отношения и ухудшились после того, как Сешнс отказался принимать участие в расследовании связей Трампа с Россией. Об этом, во всяком случае, сообщает американская пресса, The Washington Post и ABC.

В принципе, для среднего россиянина тонкости американской внутренней политики малопонятны даже после просмотра всех сезонов сериала «Карточный домик». Однако очевидно, что фактор России, неважно по какой причине, используется там для сведения каких-то своих счетов. Пока, правда, к сожалению, непонятно, позволит ли такое положение вещей извлечь Москве хоть какую-то выгоду.