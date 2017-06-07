Ректор Высшей школы экономики пожаловался на то, что в России «деградирует» социальная сфера и дорожная инфраструктура из-за существующей сейчас бюджетной политики. Он призвал Минфин смягчить бюджетное правило, чтобы увеличить вложения в экономику.

Кузьминов выступал на заседании бюджетного комитета Госдумы во вторник, 6 июня. Он рассказал, что в Высшей школе экономики (ВШЭ) проанализировали поправки в бюджет 2017 года и подсчитали, что действующая бюджетная политика не способствует стимулированию социально-экономического развития. Чтобы увеличить вложения в человеческий капитал и обновление экономики, нужно принять менее жесткое бюджетное правило, чем то, которое предложил Минфин, считает Кузьминов.

«Социальная сфера и дорожная инфраструктура деградируют при цене отсечения $40 за баррель нефти. Цену отсечения можно было бы увеличить на $5», — сказал, как передает РБК, ректор ВШЭ, предложив Минфину учесть это при конструировании бюджетного правила. Напомним, чем выше цена отсечения, тем больше налоговых поступлений от нефтегазовых компаний отправляются не в бюджет, а в Резервный фонд.

Улица в районном центре. Башкирия, 2016 Polit.ru

Кузьминов, таким образом, оказался на стороне главы Центра стратегических разработок (ЦСР) и бывшего министра финансов Алексея Кудрина. Тот ранее также предложил установить цену отсечения в бюджетном правиле на уровне $45 за баррель. Минфин же настаивает, что базовая цена в бюджетном правиле должна быть на уровне $40 за баррель.

Кузьминов уверен, что российской экономике необходимо «ограниченное увеличение» бюджетных расходов. Наука, здравоохранение и образование, по его словам, способны сократить издержки во всех остальных отраслях, от торговли до сельского хозяйства, а также повысить производительность и сократить дефицит человеческого капитала.

«У нас наблюдается раздвоенность сознания: провозглашаем одно, а делаем другое. Сомневаюсь, что нам удастся поддержать здравоохранение, науку и образование путем перераспределения средств из других сфер», — заключил он.

Сейчас работает так называемое временное бюджетное правило, суть которого заключается в том, что Минфин тратит сверхдоходы от нефти и газа на покупку валюты и отправляет ее в резервы. Сверхдоходы — это доходы от экспорта нефти и газа, полученные за счет того, что цена за баррель нефти марки Brent превышает $40. В постоянном бюджетном правиле, которое должно заработать с 2019 года, Минфин предлагает взять за основу также $40, но индексировать это значение на долларовую инфляцию.

Алексей Кудрин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, предложил установить цену отсечения для направления дополнительных доходов в Резервный фонд на уровне $45 за баррель. По его словам, это дало бы 0,5% ВВП дополнительных расходов, или 460 млрд рублей, только в 2017 году.

Борьба вокруг цены отсечения понятна. Фактически уровень в 40 долларов за баррель ничем не объясняется, его можно вывести только из текущего уровня государственных расходов — так что неудивительно, что находятся те, кто хочет увеличить этот уровень.