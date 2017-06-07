Лекция Анастасии Новкунской о родовспоможении в России. Фоторепортаж

5 июня в проекте «Публичные лекции "Полит.ру"» в рамках совместного с Европейским университетом в Санкт-Петербурге цикла состоялась очередная лекция. Магистр и докторант Европейского университета в Санкт-Петербурге, сотрудница программы «Гендерные исследования», специалист по вопросам гендера, семьи и родительства Анастасия Новкунская прочитала лекцию на тему: «Родовспоможение в России: реформы и последствия».

Читайте репортаж Максима Руссо «Родильные отделения в малых городах России» и смотрите фоторепортаж Наташи Четвериковой.

В отличие от Нидерландов, где акушерская помощь автономна и более сорока процентов родов происходит дома, в России роды, согласно законодательству, могут проходить только в стационаре. Но, если подразумевается, что вся система родовспоможения в России действует по единому стандарту, в исследованиях конкретных родильных домов или родильных отделений обнаруживается, что на деле существует много региональных и локальных отличий.

Акушеры-гинекологи, работающие в амбулаторных учреждениях (например, в женских консультациях), и те, кто работает в стационарах, придерживаются разных взглядов на то, как должна осуществляться забота о здоровье беременной женщины, как должны протекать роды и так далее. Даже в пределах одного крупного города можно найти разные акушерские школы, адепты которых будут критиковать подходы друг друга.

Еще с конца 1980-х годов в СССР начала развиваться модель родовспоможения, предполагающая создание в каждом регионе большого перинатального центра, куда будут направляться наиболее сложные в медицинском отношении пациенты.

В целом система предполагала, что будут существовать три уровня медицинской помощи: перинатальный центр в центре региона, родильные дома “второго звена” и, наконец, на периферии будут существовать те родильные отделения, где будут приниматься только роды без всяких осложнений. Эта реформа не была доведена до конца, но несколько региональных перинатальных центров были открыты.

Введение рыночных механизмов регулирования и финансирования в здравоохранении после распада СССР привело к появлению частных клиник и платных услуг в бюджетной системе здравоохранения. Это привело в целом к снижению числа финансовых средств у бюджетных перинатальных учреждений. Доля федерального финансирования составляла не более 20 %.

В середине 2000-х произошел поворот к так называемой статической модели государственной политики (“statist welfare model”), при которой государство провозглашает себя основным ответственным за социальную сферу, в том числе за здравоохранение.

В малых городах России (с населением менее 50 тысяч человек) нет автономных родильных домов. Рожениц там направляют в гинекологические и родильные отделения центральных (меж)районных больниц (ЦРБ). В таких родильных отделениях порой не делается эпидуральная анестезия, просто потому, что в штате нет анестезиолога, который мог бы постоянно находиться с роженицей. Анестезиолог обычно всего один на всю районную больницу.

С 2012 года всем учреждениям системы родовспоможения были присвоены уровни, координация между которыми установлена приказом №572н министерства здравоохранения и реализуется в форме «маршрутизации» сложных случаев в соответствии с присвоенной им степенью риска. Каждому уровню соответствует определенный набор услуг, различное оборудование и персонал, а также различное финансирование. Учреждение первого уровня, это самые удаленные и самые небольшие родильные отделения, их оборудование позволяет им работать только с родами без осложнений и патологий. Учреждения второго уровня обеспечены для помощи в более сложных родах. Третий уровень – расположенные в региональных центрах независимые учреждения, либо перинатальные центры, либо родильные дома, наиболее оборудованные и обеспеченные. Там могут принимать роды любой сложности.

Если у женщины возникают сложности при беременности, она должна переводиться («маршрутизироваться», как говорят врачи) сначала в учреждение второго, а при необходимости – в учреждение третьего уровня. Но реализация этого порядка сложна. Машина с аппаратом для искусственной вентиляции легких и другим оборудованием, предназначенная для перевозки рожениц и новорожденных, может быть всего одна на область.

Следующую лекцию в проекте «Публичные лекции "Полит.ру"» в рамках совместного с Европейским университетом в Санкт-Петербурге цикла прочтет кандидат филологических наук, профессор факультета истории искусств Европейского университета в Санкт-Петербурге Наталия Мазур 8 июня. Тема лекции: «Искусствознание: казнить нельзя помиловать».