Видео дня. Как мэр Сочи убрал из кадра волонтера

Ставший скандально известным благодаря своеобразному способу дарения подарков детям мэр Сочи Анатолий Пахомов, по всей видимости, отлично вжился в медийный образ. На этот раз он удивил общественность своим диалогом с волонтером во время открытия...лавочки! Чиновнику очень не понравилось, что юноша решил помочь ему перерезать красную ленту перед объективами журналистов. Пахомов даже заподозрил, что молодой человек решил прославиться, оказавшись в кадре с местной звездой.