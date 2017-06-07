СМИ продолжают обсуждать дипломатический кризис вокруг Катара. Первоначально этот кризис, в основном, описывали в терминах конкуренции между Саудовской Аравией и Ираном, упоминая при этом и улучшение отношений между Саудовской Аравией и США. Теперь комментаторы пытаются просчитывать сценарии и искать неочевидные связи.

CNBC выдвигает версию, что конфронтация между Катаром и Саудовской Аравией имеет отношение к Израилю. При поверхностном подходе, пишет автор, может показаться очевидным, что ссора между странами Персидского залива объясняется с конкуренцией за региональное влияние между Саудовской Аравией и Ираном. Но при ближайшем рассмотрении у автора складывается впечатление, что эта история гораздо больше отношения имеет к Израилю.

В течение прошлого года последовательно укреплялось сотрудничество между Израилем и Саудовской Аравией в сфере безопасности. Скорее всего, этот процесс спровоцировала оттепель в отношениях между Ираном и США, выразившаяся в заключении с Ираном ядерной сделки. Так как переговоры по сделке шли очень долго, у двух региональных недругов Ирана – Израиля и Саудовской Аравии – было время на выстраивание планов противостояния неудачному, с их точки зрения, сценарию.

В дипломатическом конфликте с Катаром саудиты объяснили необходимость изоляции Катара тем, что страна, по их мнению, поддерживает террористов и слишком тесно сотрудничает с Ираном. Катар открыто поддерживает «Хамас», который регулярно наносит удары по Израилю. Незадолго до дипломатического кризиса в израильской и арабской прессе были сообщения о том, что Эр-Рияд начал давить на Катар, чтобы он перестал помогать «Хамасу». Есть мнение, что прерывание связей со страной станет тяжелым ударом по «Хамасу».

Встреча спикеров парламентов Ирана и Катара в Тегеране. 2015 Tasnim News

Вероятно, Катар отказался удовлетворить требования. В ответ на это Саудовская Аравия, воодушевленная недавним визитом американского президента Дональда Трампа, усилила давление. Если Эр-Рияду удастся заставить Катар отказаться от взаимодействия с «Хамасом», от этого, в первую очередь, выиграет Израиль. Это, конечно, не означает, что при таком раскладе терроризма в регионе станет меньше, потому что Саудовская Аравия сама известна тем, что прямо и косвенно поддерживает разные террористические группировки.

Представители военной организации "Аль-Кассам" на демонстрации "Хамас "в Газе hamas.ps

The Economist представляет историю с Катаром как часть саудовской региональной стратегии. Катар до сих пор сохраняет теплые отношения с Ираном. Помимо Катара, в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива с Ираном дружат еще Кувейт и Оман. Также Катар поддерживает исламистскую группировку «Братья мусульмане», что особенно раздражает ОАЭ. Кроме того, Катар финансирует средство массовой информации AlJazeera, которое транслирует мнения диссидентов со всего арабского мира за исключением собственно Катара и времена «арабской весны» сделало большой вклад в раздувание протестов. Для многих региональных игроков это всё поводы к тому, чтобы не любить Катар.

При этом перспектива конфронтации Катару не нравится. Он уже выразил глубочайшие сожаления по поводу дипломатического кризиса. В прошлом его правительство чутко реагировало на недовольство его связями с террористическими группировками и в ответ сокращало их публичные репрезентации. Но изоляция едва ли быстро прекратится, считает автор. Саудовская Аравия развернуто мотивировала причины прерывания отношений, но пока еще не сформулировала условия их восстановления.

Многие государства в регионе находятся под влиянием Саудовской Аравии и уже поэтому будут солидаризироваться с Катаром. В прошлом Катар спасался от саудитов при помощи западных союзников, прежде всего Британии. Позднее Катар также стал обращаться за поддержкой к Израилю, Ирану, Турции и США, хотя от этих игроков получить помощь труднее. В последнее время ситуация осложняется еще и тем, что Израиль сильно сблизился с нынешними оппонентами Катара – ОАЭ и отчасти Саудовской Аравией.

Встреча министра обороны Джима Мэттиса с начальником Генштаба Катара Халедом ибн Мухаммедом аль Атыйя Jim Mattis

До недавнего времени своего рода гарантией от покушений саудитов была американская база в Катаре. Но сейчас, когда между саудовским и американским руководством установились теплые отношения, полагаться на базу стало нельзя. Ряд общих интересов объединяет Катар с Турцией, но и Турция, скорее всего, не захочет идти на серьезную конфронтацию с Саудовской Аравией. Таким образом, единственным потенциальным союзником Катара остается Иран. Это значит, что давление Саудовской Аравии, имеющее целью разрушить связи между Катаром и Ираном, может дать обратный эффект и, наоборот, укрепить эту связь. Это, в свою очередь, повышает риск возникновения вооруженного конфликта с Ираном.