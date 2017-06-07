Депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму законопроект, в случае принятия которого главу РАН будет утверждать и освобождать от должности президент России. При этом научное сообщество сможет выбирать из предложенных государством кандидатов. «Избранный президент Российской академии наук утверждается в должности и освобождается от должности президентом Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке.

Согласно законопроекту, кандидат на пост главы РАН должен быть утвержден президентом. При этом выбирать академики смогут из трех кандидатур, которые должны быть согласованы с правительством.

В документе указано, что если ни один из предложенных кандидатов не был согласован с президентом России или правительством, а также в том случае, если он набрал менее половины голосов, выборы считаются несостоявшимися. В этом случае назначается повторное голосование. При этом обязанности главы РАН в этот период должен исполнять один из академиков, говорится в пояснительной записке.

Вице-президент Валерий Козлов выступает на заседании президиума РАН. Май 2017 Михаил Лукин / ras.ru

Таким образом, согласно законопроекту, возглавить РАН может один из трех кандидатов, предлагаемых президентом или правительством.

Срок президента РАН на посту составляет пять лет, при этом одно и то же лицо не может занимать должность более двух сроков подряд.

Авторами законопроекта стали представители партии «Единая Россия»: Вячеслав Никонов, Николай Герасименко, Геннадий Онищенко и Гаджимет Сафаралиев.

Отметим, что в действующем законе «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который был принят в 2013 году, говорится, что Российская академия наук обладает независимостью в своей деятельности. «Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, иные государственные органы и их должностные лица не вправе вмешиваться в научную (научно-исследовательскую) деятельность Российской академии наук, принимать решения, препятствующие осуществлению Российской академией наук своих задач и функций», — говорится в законе.

30 мая о том, что деятельность РАН не должна ни от кого зависеть, заявил президент Владимир Путин. Он, по словам его помощника Андрея Фурсенко, исключил назначение главы РАН президентом или правительством. «Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что вещь, которая исключена, — это назначение президента Академии наук правительством или президентом Российской Федерации: президента Академии наук должно избирать академическое сообщество», — сказал Фурсенко.

Андрей Фурсенко и Владимир Путин на встрече с академиками РАН 30 мая 2017 kremlin.ru

Впрочем, о том, что в Думе готовятся поправки к закону о РАН, стало известно еще в конце марта — тогда ученый секретарь РАН Михаил Пальцев заявил, что выборы главы РАН «могут пройти по новой схеме». Пальцев отмечал, что общее собрание выберет несколько кандидатов на пост главы РАН, а затем этот список будет согласован с Путиным, который выберет и назначит одного из них кандидатов.

Тогда же, в конце марта, все три претендента на пост главы РАН сняли свои кандидатуры и, таким образом, сорвали выборы. С 23 марта обязанности главы РАН исполняет вице-президент организации Валерий Козлов.