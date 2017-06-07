Топ новостей 7 июня
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Владимир Путин рассказал о последствиях войны с США и о ситуации с геями с РФ, в Тегеране произошла серия терактов, а Алексей Кудрин предложил уволить треть чиновников.
ИГ взяло на себя ответственность за нападения в Тегеране
В Тегеране произошло нападение на парламент страны и одновременно - на мавзолей Хомейни. Сначала началась перестрелка, а затем смертники стали подрывать себя. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Исламское государство» (запрещена в России). Жертвами атак стали 12 человек.
#IranShooting | Suicide bombings, shootings at parliament, Khomeini tomb; 7 killed, 4 taken hostage: Media reports https://t.co/2SK34fUNJi pic.twitter.com/EGpgzcuczu— Hindustan Times (@htTweets) 7 июня 2017 г.
Видео от здания парламента Ирана. ИГ еще никогда не забиралось так далеко к шиитам pic.twitter.com/IsMlolozIS— Д///ИХАД (@tvjihad) 7 июня 2017 г.
Путин рассказал об итогах войны с США
Владимир Путин заявил, что при вооруженном конфликте между США и Россией выживших не будет. Он отметил, что сохраняется надежда на изменения в российско-американских отношениях. «Надежда всегда есть, пока нас не понесут в белых тапках на кладбище», — сказал Путин.
Президент Путин встретится с президентом Трампом в Гамбурге. Путин пойдёт в 2018 году на 4-й срок, а в 2024 году на 5-й срок.Понятно говорю?— Алексей Венедиктов (@aavst) 7 июня 2017 г.
Девочка попросившая у Путина на прямой линии 15 лет назад щенка, планирует в этом году попросить мужа и квартиру...— Иocиф Лeвинcoн (@Osya_Levinson) 7 июня 2017 г.
Всё, что надо знать о впавшем в маразм Стоуне - он снимал хвалебный фильм о Чавесе. Доведшем некогда очень богатую страну до голодных бунтов— Хьюстон, у нас п (@sitcom7) 7 июня 2017 г.
Центр Кудрина предложил сократить треть чиновников
Центр стратегических разработок Алексея Кудрина предложил реформу госуправления, которая предусматривает в 2018-2024 годах сокращение числа чиновников примерно на 30%. На столько же предложено урезать затраты на госаппарат. Долю цифровых процессов в госуправлении предложено повысить с нынешних 5-10% до 50%.
Это он так мстит pic.twitter.com/35G6CsQ4zr— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 7 июня 2017 г.
Песков прокомментировал предложение Кудрина уволить треть чиновников: это мнение авторитетного эксперта— Мысли Перзидента (@VVP2_0) 7 июня 2017 г.
Денег нет. Теперь и на чиновников.
Путин ответил на вопрос о действиях при встрече в душе с геем
Режиссер Оливер Стоун спросил Владимира Путина о том, что бы он делал, оказавшись на подводной лодке в одном душе с геем. Вопрос был задан в контексте принятия дискриминирующих ЛГБТ законов в России. Путин заявил об отсутствии дискриминации. Он заявил: «Ну, я бы предпочел не ходить в душ с ним. Зачем его провоцировать? Но вы знаете, я мастер дзюдо».
Грудой дел,— Міністр паніки (@minofpan) 7 июня 2017 г.
суматохой явлений
день отошел,
в предвечернюю мглу.
Двое в душе.
Гей
и Путин,
и обмылок
на мокром полу.
Правозащитники потребовали от Володина проверить Поклонскую из-за квартиры
Transparency Internationalнашла у Натальи Поклонской квартиру в Донецке, которая не указана в ее декларации. Поклонская также пользуется двумя служебными квартирами — депутатской в Москве и прокурорской в Симферополе. Жилье площадью 30 квадратных метров в Донецке зарегистрирована на Дубровскую Наталью Владимировну (Дубровская — девичья фамилия Поклонской). Transparency потребовала у Вячеслава Володина и администрации президента проверить данные сведения.
Дубровская – девичья фамилия Поклонской https://t.co/JmiiYvDWDO Так муж все-таки был? Я запутался уже :(((— Plushev (@plushev) 7 июня 2017 г.
У Поклонской тайная квартира для встреч с царем Николаем 2 https://t.co/dkOs0AFi8Z— kamenskiy evgeny (@odikov) 7 июня 2017 г.
Чайка обвинил «Открытую Россию» в финансировании оппозиционеров
Юрий Чайка обвинил «Открытую Россию» в передаче свыше 1 млн долларов в 2016 году на финансирование деятельности оппозиционеров и на несогласованные акции. Он призвал наделить Минюст правом проведения внеплановых проверок НКО, если поступает информация о несоблюдении ими запретов и ограничений.
Грязный прокурор Чайка - защита собственности и власти ворья. Я ему мешаю? Значит занимаюсь нужным России делом. https://t.co/qT4s0C0fMn— Ходорковский Михаил (@mich261213) 7 июня 2017 г.
Роскомнадзор составил «белый список» не рекомендуемых к блокировке сайтов
Роскомнадзор разослал провайдерам «белый список» из 2257 интернет-сайтов, не рекомендуемых к блокировке. В него вошли домены государственных сайтов и большинства крупных соцсетей. Однако закон «О связи», на который ссылается Роскомнадзор, не содержит упоминания «белых списков» и обязанности провайдеров не блокировать сайты из этих списков.
Роскомнадзор составил «белый список» из более чем 2000 интернет-ресурсов, которые нельзя блокировать https://t.co/zajy2fHqk8— РосКомСвобода (@RuBlackListNET) 7 июня 2017 г.
ГД приняла в основном чтении закон об авиадебоширах
Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект о «черных списках» авиадебоширов спустя три годв после первого чтения. Теперь авиаперевозчик может внести пассажира в специальный список, где он будет находиться один год, в течение которого компания будет иметь право не пускать авиадебошира на борт, если не произойдет исключительная ситуация.
ГД предложили сменить гимн России на «Боже, Царя храни!»
Госдума рассмотрит законопроект о смене государственного гимна страны на имперский «Боже, Царя храни!». По мнению авторов предложения, возвращение имперского гимна позволит достичь исторической преемственности, а также чтить и помнить историю России.
в Госдуме предложили заменить гимн России на "God save the queen, The fascist regime"— недруги за бугром (@Lndcalling) 7 июня 2017 г.
ты член либерально-демократической партии— вождь швабра (@clernenza) 7 июня 2017 г.
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предлагаешь вернуть гимн славящий царя
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греция отделилась от земли и улетела в космос
Саратовский минздрав отменил отчеты о половой жизни школьниц
Минздрав Саратовской области отменил приказ об обязанности медиков сообщать полиции о пациентках младше 16 лет, которые лишились девственности, так как «данная тема получила широкий общественный резонанс» и получила противоречивые оценки. В ведомстве решили, что документ нуждается в детальной доработке.
Минздрав Саратова отменил приказ сообщать ментам о девственницах,из-за "широкого общественного резонанса"— Крымская Зима (@Wintercrim) 7 июня 2017 г.
О чем люди не узнают-то и примут)