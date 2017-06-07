Топ новостей 7 июня

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Владимир Путин рассказал о последствиях войны с США и о ситуации с геями с РФ, в Тегеране произошла серия терактов, а Алексей Кудрин предложил уволить треть чиновников.

В Тегеране произошло нападение на парламент страны и одновременно - на мавзолей Хомейни. Сначала началась перестрелка, а затем смертники стали подрывать себя. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Исламское государство» (запрещена в России). Жертвами атак стали 12 человек.

Видео от здания парламента Ирана. ИГ еще никогда не забиралось так далеко к шиитам pic.twitter.com/IsMlolozIS — Д///ИХАД (@tvjihad) 7 июня 2017 г.

Российская ядерная подлодка

Владимир Путин заявил, что при вооруженном конфликте между США и Россией выживших не будет. Он отметил, что сохраняется надежда на изменения в российско-американских отношениях. «Надежда всегда есть, пока нас не понесут в белых тапках на кладбище», — сказал Путин.

Президент Путин встретится с президентом Трампом в Гамбурге. Путин пойдёт в 2018 году на 4-й срок, а в 2024 году на 5-й срок.Понятно говорю? — Алексей Венедиктов (@aavst) 7 июня 2017 г.

Девочка попросившая у Путина на прямой линии 15 лет назад щенка, планирует в этом году попросить мужа и квартиру... — Иocиф Лeвинcoн (@Osya_Levinson) 7 июня 2017 г.

Всё, что надо знать о впавшем в маразм Стоуне - он снимал хвалебный фильм о Чавесе. Доведшем некогда очень богатую страну до голодных бунтов — Хьюстон, у нас п (@sitcom7) 7 июня 2017 г.

Алексей Кудрин / progorod43.ru

Центр стратегических разработок Алексея Кудрина предложил реформу госуправления, которая предусматривает в 2018-2024 годах сокращение числа чиновников примерно на 30%. На столько же предложено урезать затраты на госаппарат. Долю цифровых процессов в госуправлении предложено повысить с нынешних 5-10% до 50%.

Это он так мстит pic.twitter.com/35G6CsQ4zr — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 7 июня 2017 г.

Песков прокомментировал предложение Кудрина уволить треть чиновников: это мнение авторитетного эксперта



Денег нет. Теперь и на чиновников. — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 7 июня 2017 г.

Режиссер Оливер Стоун спросил Владимира Путина о том, что бы он делал, оказавшись на подводной лодке в одном душе с геем. Вопрос был задан в контексте принятия дискриминирующих ЛГБТ законов в России. Путин заявил об отсутствии дискриминации. Он заявил: «Ну, я бы предпочел не ходить в душ с ним. Зачем его провоцировать? Но вы знаете, я мастер дзюдо».

Грудой дел,

суматохой явлений

день отошел,

в предвечернюю мглу.

Двое в душе.

Гей

и Путин,

и обмылок

на мокром полу. — Міністр паніки (@minofpan) 7 июня 2017 г.

Transparency Internationalнашла у Натальи Поклонской квартиру в Донецке, которая не указана в ее декларации. Поклонская также пользуется двумя служебными квартирами — депутатской в Москве и прокурорской в Симферополе. Жилье площадью 30 квадратных метров в Донецке зарегистрирована на Дубровскую Наталью Владимировну (Дубровская — девичья фамилия Поклонской). Transparency потребовала у Вячеслава Володина и администрации президента проверить данные сведения.

Дубровская – девичья фамилия Поклонской https://t.co/JmiiYvDWDO Так муж все-таки был? Я запутался уже :((( — Plushev (@plushev) 7 июня 2017 г.

У Поклонской тайная квартира для встреч с царем Николаем 2 https://t.co/dkOs0AFi8Z — kamenskiy evgeny (@odikov) 7 июня 2017 г.

Юрий Чайка обвинил «Открытую Россию» в передаче свыше 1 млн долларов в 2016 году на финансирование деятельности оппозиционеров и на несогласованные акции. Он призвал наделить Минюст правом проведения внеплановых проверок НКО, если поступает информация о несоблюдении ими запретов и ограничений.

Грязный прокурор Чайка - защита собственности и власти ворья. Я ему мешаю? Значит занимаюсь нужным России делом. https://t.co/qT4s0C0fMn — Ходорковский Михаил (@mich261213) 7 июня 2017 г.

Роскомнадзор разослал провайдерам «белый список» из 2257 интернет-сайтов, не рекомендуемых к блокировке. В него вошли домены государственных сайтов и большинства крупных соцсетей. Однако закон «О связи», на который ссылается Роскомнадзор, не содержит упоминания «белых списков» и обязанности провайдеров не блокировать сайты из этих списков.

Роскомнадзор составил «белый список» из более чем 2000 интернет-ресурсов, которые нельзя блокировать https://t.co/zajy2fHqk8 — РосКомСвобода (@RuBlackListNET) 7 июня 2017 г.

Часы в аэропорту / pixabay.com

Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект о «черных списках» авиадебоширов спустя три годв после первого чтения. Теперь авиаперевозчик может внести пассажира в специальный список, где он будет находиться один год, в течение которого компания будет иметь право не пускать авиадебошира на борт, если не произойдет исключительная ситуация.

Госдума рассмотрит законопроект о смене государственного гимна страны на имперский «Боже, Царя храни!». По мнению авторов предложения, возвращение имперского гимна позволит достичь исторической преемственности, а также чтить и помнить историю России.

в Госдуме предложили заменить гимн России на "God save the queen, The fascist regime" — недруги за бугром (@Lndcalling) 7 июня 2017 г.

ты член либерально-демократической партии

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предлагаешь вернуть гимн славящий царя

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греция отделилась от земли и улетела в космос — вождь швабра (@clernenza) 7 июня 2017 г.

Девушка с фотоаппаратом / pixabay.com

Минздрав Саратовской области отменил приказ об обязанности медиков сообщать полиции о пациентках младше 16 лет, которые лишились девственности, так как «данная тема получила широкий общественный резонанс» и получила противоречивые оценки. В ведомстве решили, что документ нуждается в детальной доработке.