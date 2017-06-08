Биткойны: «доброкачественный пузырь»
The Economist опубликовал материал о природе головокружительного подорожания цифровой криптовалюты биткойна. Пузыри на рынках, оговаривает автор, - не редкость, но бум биткойнов выходит из ряда вон. Пик цен пришелся на 24 мая 2017 г., когда биткойн оценивался в $2420. Сейчас цены несколько снизились, но даже несмотря на это, можно констатировать, что цены за два месяца выросли более чем вдвое.
В 2010 г. биткойн стоил $0,05. Если тогда кто-то купил биткойнов на сумму $1000, то сейчас стоимость этих биткойнов составила бы уже $46 млн. Наряду с биткойном выросли в цене и другие криптовалюты. В совокупности их рыночная стоимость оценивается в $80 млрд.
Такие резкие взлеты, комментирует автор, почти никогда не бывают устойчивыми. Поэтому неудивительно, что слово «биткойн» все чаще ассоциируется со словом «пузырь». Вопрос в том, какой природы этот пузырь: просто ли это стихийная лихорадка или биткойн действительно начинает играть всё более значимую роль в качестве валютной инновации. Иными словами, автор хочет установить, на какой из прецедентов этот пузырь больше всего похож – на тюльпаноманию, золотую лихорадку, динамику доллара или пузырь доткомов.
Для начала автор предлагает допустить, что это такая виртуальная тюльпомания, где ажиотаж нарастает просто за счет того, что покупателей становится все больше, от этого растут цены, и это привлекает новых покупателей. Динамика ценового роста в случае с биткойном напоминает ажиотаж именно такого толка. Сюда же примыкают другие криптовалюты, на которые переключились инвесторы, уже знакомые с биткойном. Единственное отличие от тюльпановых луковиц в том, что криптовалюта действительно используется в качестве денег.
В этом смысле ажиотаж вокруг биткойнов больше сродни золотой лихорадке. Во-первых, ими можно расплачиваться. Во-вторых, есть категория населения, которая не доверяет печатным деньгам и полагается на более основательные активы – прежде всего, золото, а сейчас и биткойны. От ситуации с золотом динамика биткойнов отличается огромными ценовыми скачками.
Это, вероятно, связано с тем, что биткойн заведомо более амбициозен, чем золото. Он стремится быть не просто средством вложения, а валютой-посредником, как евро, иена или доллар. Это проявляется в том, что экономическое регулирование начинает относиться к биткойнам все более серьезно. В частности, один из ценовых взлетов биткойна последовал после того, как Япония решила относиться к биткойну фактически как к любой другой валюте. Но и здесь не полное подобие, потому что транзакции с биткойном сейчас занимают много времени и дорого стоят, то есть биткойн не полностью оправдывает уподобление другим валютам.
Наилучшей аналогией автор считает бум доткомов, который начался в конце 1990-х гг. Как и интернет тогда, криптовалюты сейчас представляют собой новшество, возможности которого еще полностью не исследованы. Таким образом, это огромное поле для экспериментов и развития технологий. Всё это привлекает инвестиционные средства. Конечно, это рискованные вложения. Но в случае с криптовалютами риски меньше, чем с доткомами, по крайней мере, с точки зрения масштабной финансовой дестабилизации, потому что они изначально представляют собой вполне самодостаточные и замкнутые системы. В заключение автор делает вывод, что если в принципе в экономике возможны «доброкачественные» пузыри, то пузырь вокруг биткойнов – это один из них.