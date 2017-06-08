The Economist опубликовал материал о природе головокружительного подорожания цифровой криптовалюты биткойна. Пузыри на рынках, оговаривает автор, - не редкость, но бум биткойнов выходит из ряда вон. Пик цен пришелся на 24 мая 2017 г., когда биткойн оценивался в $2420. Сейчас цены несколько снизились, но даже несмотря на это, можно констатировать, что цены за два месяца выросли более чем вдвое.

В 2010 г. биткойн стоил $0,05. Если тогда кто-то купил биткойнов на сумму $1000, то сейчас стоимость этих биткойнов составила бы уже $46 млн. Наряду с биткойном выросли в цене и другие криптовалюты. В совокупности их рыночная стоимость оценивается в $80 млрд.

Такие резкие взлеты, комментирует автор, почти никогда не бывают устойчивыми. Поэтому неудивительно, что слово «биткойн» все чаще ассоциируется со словом «пузырь». Вопрос в том, какой природы этот пузырь: просто ли это стихийная лихорадка или биткойн действительно начинает играть всё более значимую роль в качестве валютной инновации. Иными словами, автор хочет установить, на какой из прецедентов этот пузырь больше всего похож – на тюльпаноманию, золотую лихорадку, динамику доллара или пузырь доткомов.

Собака играет с пузырями / pixabay.com

Для начала автор предлагает допустить, что это такая виртуальная тюльпомания, где ажиотаж нарастает просто за счет того, что покупателей становится все больше, от этого растут цены, и это привлекает новых покупателей. Динамика ценового роста в случае с биткойном напоминает ажиотаж именно такого толка. Сюда же примыкают другие криптовалюты, на которые переключились инвесторы, уже знакомые с биткойном. Единственное отличие от тюльпановых луковиц в том, что криптовалюта действительно используется в качестве денег.

В этом смысле ажиотаж вокруг биткойнов больше сродни золотой лихорадке. Во-первых, ими можно расплачиваться. Во-вторых, есть категория населения, которая не доверяет печатным деньгам и полагается на более основательные активы – прежде всего, золото, а сейчас и биткойны. От ситуации с золотом динамика биткойнов отличается огромными ценовыми скачками.

Это, вероятно, связано с тем, что биткойн заведомо более амбициозен, чем золото. Он стремится быть не просто средством вложения, а валютой-посредником, как евро, иена или доллар. Это проявляется в том, что экономическое регулирование начинает относиться к биткойнам все более серьезно. В частности, один из ценовых взлетов биткойна последовал после того, как Япония решила относиться к биткойну фактически как к любой другой валюте. Но и здесь не полное подобие, потому что транзакции с биткойном сейчас занимают много времени и дорого стоят, то есть биткойн не полностью оправдывает уподобление другим валютам.

Биткоин и долларовые купюры / pixabay.com

Наилучшей аналогией автор считает бум доткомов, который начался в конце 1990-х гг. Как и интернет тогда, криптовалюты сейчас представляют собой новшество, возможности которого еще полностью не исследованы. Таким образом, это огромное поле для экспериментов и развития технологий. Всё это привлекает инвестиционные средства. Конечно, это рискованные вложения. Но в случае с криптовалютами риски меньше, чем с доткомами, по крайней мере, с точки зрения масштабной финансовой дестабилизации, потому что они изначально представляют собой вполне самодостаточные и замкнутые системы. В заключение автор делает вывод, что если в принципе в экономике возможны «доброкачественные» пузыри, то пузырь вокруг биткойнов – это один из них.