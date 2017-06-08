Во вторник в Администрации президента началось обсуждение плана Центра стратегических разработок (ЦСР) по реформе государственного управления. Команда Кудрина предлагает к 2024 году сократить госаппарат и расходы на него примерно на 30% — и в АП, кажется, не против.

В среду утром в телеграм-канале созданного при АП Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) была опубликована презентация, посвященная организации проектного управления в различных странах и регионах — вместе с ней был небольшой сопроводительный пост, в котором утверждается, что «выбор стратегических приоритетов, как и качество их реализации, становится ключевым вопросом будущего успеха страны».

«Многие страны обращаются к повышению эффективности госуправления через внедрение проектных методов. В этот тренд вписывается предложенная Алексеем Кудриным реформа госуправления, основой которой становится создание "стратегического блока" — механизма проектной деятельности государства. Проект реформы предполагает концентрацию на нескольких ключевых стратегиях: нацбезопасности, научно-технического развития, социально-экономического развития и пространственного развития. Реализовываться стратегии будут за счёт интеграции в них "портфелей проектов"», — говорится в сообщении ЭИСИ.

А. Кудрин в Центре стратегических разработок / csr.ru

В целом, о концепции реформы госуправления ЦСР мы знаем из статьи, которая в среду опубликована в «Коммерсанте». Проект ЦСР, на первый взгляд, подчеркнуто нереволюционный, но, как указывает издание, при ближайшем рассмотрении там обнаруживаются планы довольно существенных изменений практик работы федеральной исполнительной власти.

Заявленные цели программы до 2024 года — повышение уровня цифровизации процессов в госуправлении с 5-10% до 50%, снижение доли расходов на обеспечения работы госаппарата в общих госрасходах с 2,5% до 1,74%, участие в проектной части работ не менее половины госаппарата, а работы по поручениям (вне рутинных процессов и проектов) — до 20%. Кроме этого, общее число госслужащих должно снизиться, сейчас на 10 тысяч граждан приходится 148,3 чиновника, цель — иметь всего лишь 103,6 чиновников, на 30% меньше.

В проекте ЦСР пять самостоятельных блоков. В первом говорится, что число госстратегий первого уровня должно быть сокращено до четырех (нацбезопасность, научно-техническое развитие, социально-экономическое развитие и пространственное развитие). Роль поручений президента, решений и поручений правительства в работе госаппарата предлагается сократить, а в аппарате правительства выделить «стратегический блок» под руководством вице-премьера. Иными словами, предложения ЦСР предполагают перенос части полномочий из АП в правительство.

Карандаш и блокнот / pixabay.com

Второй и третий блоки — создание цифровой экосистемы госслужбы и цифровизация информпроцессов в госуправлении. Новым можно считать предложение создать «бэк-офис» для системы госслужбы («Общего центра обслуживания», занятого в том числе рутинными операциями документооборота и делопроизводства), а также идею «административного трибунала» для быстрой процедуры отмены избыточного госрегулирования

Четвертый и пятый блоки проекта посвящены кадрам и кадровой культуре, целью их является, в том числе, рост оценки престижности госслужбы для населения с нынешних 6% опрашиваемых до 60%. Предлагается централизация федеральной (Федеральное кадровое агентство) и региональной (на уровне региональных правительств) кадровой политики с нормативной моделью работы. Сейчас часть кадровой политики на высоких уровнях официально и неофициально реализуется АП, аппаратом Белого дома и спецслужбами, но большая — предельно фрагментирована.