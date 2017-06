Заголовки утра. 8 июня

«Коммерсантъ» в статье «Декларация вскочила в уходящий состав» пишет, что после вступления в ШОС Индии и Пакистана достигать консенсуса станет непросто.

«Граждане берут все, что плохо дают»: объем выданных кредитов растет при падении одобрения заявок.

«Зарплаты не ждут молодых»: фактический заработок выпускников окажется на 15-50% ниже их ожиданий.

РБК в статье «Утечки встали на поток» утверждает, что объем скомпрометированных конфиденциальных данных в России вырос в 100 раз за год.

«Генеральные расхождения»: Приговор экс-офицеру МВД Денису Сугробову изменился после суда.

Что повлияет на динамику валютной пары евро-рубль в июне написано в статье «Регуляторы играют на евро».

«Известия»: «Террористы и дебоширы попадут в нейронную сеть». Силовики взяли на вооружение общедоступные программы опознавания лиц.

«Карта "Мир" станет зачеткой»: студенты будут идентифицироваться по национальным картам для доступа к оценкам онлайн.

«ПАЗ стал лидером авторынка Украины»: российские автобусы выигрывают конкуренцию у местных производителей даже в условиях санкций.

«Банки внедрят единый кредитный лимит для заемщиков»: он будет рассчитываться в целом для клиента, а не в рамках отдельных кредитных продуктов.

«Газета.ru» озаглавила статью об обсуждении в Совфеде противодействия внешнему вмешательству в дела России цитатой одного из участников слушаний: «В Белом доме сделали ставку на русофобию».

«Машины подешевеют по полной программе»: новые госпрограммы поддержки автопрома заработают с 1 июля.

«Власти готовят атаку на рубль»: курс валюты может упасть к отметке 70 рублей за доллар.

The Economist: «Дональд Трамп выбрал Кристофера Рея следующим главой ФБР» (Donald Trump chooses Christopher Wray to head the FBI). Президент США Дональд Трамп сообщил о своем выборе накануне того дня, когда уволенный им бывший глава ФБР Джеймс Коми должен свидетельствовать перед комитетом по разведке в сенате.

«Джихадисты из "Исламского государства" ударили по Ирану...» (The jihadists of Islamic State hit Iran...) «...как только началась операция по изгнанию исламистов из их сирийской столицы» (...just as the fight to drive them from their Syrian capital begins). Два материала, заголовки которых на передовице представляют собой части одного предложения. Первый посвящен стрельбе в здании иранского парламента. Второй предрекает, что операция по перезахвату Ракки у «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ) будет долгой, трудной и кровавой.

Bloomberg: «Мэй и Корбин расхваливают свои представления о жизни после Brexit'а в финальной схватке перед выборами» (May and Corbyn Tout Post-Brexit Visions in Election Endgame). Лидеры британских конкурирующих партий Тереза Мэй и Джереми Корбин в преддверии выборов обсуждают свои представления о том, как должна выглядеть Британия после отделения от ЕС.

«Трамп назвал своего кандидата на пост директора ФБР» (Trump Names His Pick for FBI Director). Президент США Дональд Трамп предложил сделать следующим директором ФБР Кристофера Рея, который прежде работал в министерстве юстиции.

The Wall Street Journal: «На британских выборах многие инвесторы симпатизируют социалисту, обещающему поднять налоги» (In U.K. Election, Many Investors Want the Tax-Raising Socialist). Лидер британских лейбористов Джереми Корбин называет себя социалистом и обещает повысить налоги и национализировать некоторые отрасли, если его партия в четверг победит на парламентских выборах. Некоторые инвесторы надеются, что он победит.

«Террористы ударили по иранскому парламенту, и это был необычный теракт» (Terrorists Strike Iran’s Parliament in Rare Attack). Стрелки и террористы смертники устроили теракты в иранском парламенте и в мавзолее аятоллы Хомейни. 12 человек погибли. Этот теракт — первое прямое столкновение между шиитами и суннитами в Иране за несколько десятков лет.