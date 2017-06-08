100 СЛОВ. Депутаты решили запретить анонимайзеры

В Государственную Думу внесен законопроект о запрете использования технологий анонимизации пользователей интернета для просмотра заблокированных сайтов. Авторы законопроекта указывают в пояснительной записке, что вводимые властями блокировки интернет-сайтов «недостаточно эффективны» — «полностью достичь целей не удается».

Действительно, сейчас любой россиянин может зайти на любой заблокированный ресурс — для этого есть специальные программы, пользоваться которыми также легко, как и обычными браузерами. И, в целом, для любого хоть сколько-нибудь технически подкованного человека понятно, что пока есть интернет, возможности обойти блокировки будут оставаться. Отсюда логичный вопрос: зачем такие законопроекты подписывает, например, вице-президент «Ростелекома» и, по совместительству, депутат Максим Кудрявцев? Кто станет бенефициаром нововведений, а кто потеряет?