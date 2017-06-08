Эксперт: Успешный запуск и эксплуатация БН-1200 могут открыть путь к решению задачи замыкания ядерного топливного цикла

Российские специалисты-атомщики признали конкурентоспособность экономических показателей проекта перспективного российского коммерческого атомного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах БН-1200 по сравнению с проектами энергоблоков с действующими реакторами на тепловых нейтронах.

Алексей Калачев, эксперт-аналитик АО «ФИНАМ»:

Экспертное заключение – это лишь один из этапов на пути принятия взвешенного решения о целесообразности строительства блока на быстрых нейтронах БН-1200. В перспективе возможна экономия на топливе, ведь по проекту здесь вместо урана-235 будет использоваться смесь урана-238 и плутония-239. Это позволит вовлечь в оборот и повторно использовать радиоактивные отходы, существенно увеличив топливную базу ядерной энергетики. Но производство МОКС-топлива (от англ. mixed-oxide fuel) – т.е. топливо на смеси оксидов плутония и урана тоже еще предстоит создать. Во всяком случае, действующие реакторы БН-600 и БН-800 пока еще используют уран-235.

Экспертное заключение о конкурентоспособности экономических показателей реактора БН-1200 свидетельствует, что разработчикам проекта удалость приблизиться к требуемым параметрам по себестоимости.

Теперь решение будет принимать Научно-технический совет ГК «Росатом», после чего Росатом уже сможет обратиться в правительство с предложением включить этот энергоблок с реактором БН-1200 в программу строительства энергетических мощностей. Решение не будет скорым, оно будет решаться на основе данных, накопленных в процессе перевода действующего реактора БН-800 полностью на новое топливо, отработки на нем технологии замыкания ядерного топливного цикла и опыта эксплуатации БН-800.

БН-1200 - более мощный, более современный и потому коммерчески более перспективный реактор. БН-800 разрабатывался еще в советское время и дорабатывался в ходе строительства и запуска (промышленная эксплуатация началась 1 ноября 2016 года). Новый реактор будет строиться с учетом накопленного опыта.

Число в обозначении реактора свидетельствует об установленной мощности. БН-1200 будет иметь мощность 1220 МВт, БН-800 имеет мощность 880 МВт. Ранее, еще в советское время были построен БН-600 (на той же Белоярской АЭС) мощностью 600 МВт и уже недействующий БН-350 (в Казахстане) мощностью 350 МВт.

Успешный запуск и эксплуатация БН-1200 могут открыть путь к решению задачи замыкания ядерного топливного цикла, в разы увеличить топливную базу атомной энергетики и, по сути, перевести атомную генерацию в разряд возобновляемых источников энергии (ВИЭ).