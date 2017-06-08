У Евгения Ройзмана, мэра Екатеринбурга и главного соперника действующего врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на выборах 10 сентября, проблемы с выдвижением начались даже раньше, чем ожидалось.

Ранее Ройзман договорился с партией «Яблоко», что будет выдвинут именно от нее. Предполагалось, что само выдвижение произойдет 17 июня, на региональной конференции. Однако теперь выясняется, что проведение конференции переносится то ли на 24 июня, то ли на 1 июля — якобы все партийцы находятся в отпусках и не могут приехать в Екатеринбург. Об этом пишет «Коммерсантъ — Урал». Согласно процедуре, решение о выдвижении принимает региональное отделение, а федеральное бюро партии лишь утверждает его. Сам Ройзман не исключает, что администрация региона оказывает давление на региональное отделение «Яблока».

Согласно избирательному законодательству, кандидат в губернаторы может собирать подписи муниципальных депутатов с момента выдвижения до 24 июля. Учитывая, что в Свердловской области от 126-132 подписи, перенос даты партийной конференции может сильно затруднить сбор подписей, так как времени на него будет оставаться мало.

Екатеринбург. Сбор подписей / YouTube.com

Сам Ройзман связывает затягивание своего выдвижения с давлением на «Яблоко». «Многие депутаты не хотят связываться с "Единой Россией" вообще, поэтому у меня есть шансы на прохождение муниципального фильтра, и это понимаю не только я. Если я прохожу фильтр — я выигрываю. Как я понимаю, с региональным "Яблоком" провели переговоры, и выдвижение начало затягиваться», — сказал он. Ройзман напомнил, что Евгений Куйвашев будет выдвинут на конференции «Единой России» 10 июня. «А 13 июня в области уже будут собирать депутатов, подсовывать им подписные листы. Уже нотариусов вызвали», — сообщил он.

Евгений Куйвашев на коференции Единой России /er.ru

В администрации губернатора Свердловской области, впрочем, предположение о давлении на партию опровергли. «Такие заявления на совести Евгения Ройзмана. Ему надо представить факты, а это невозможно, потому что давления никакого нет. Партии проводят конференции, когда хотят, согласно действующему законодательству. Ни у кого не повернется язык сказать, что в администрации губернатора давят на Григория Явлинского или на федеральное руководство "Яблока"», — заявил первый заместитель главы администрации губернатора Вадим Дубичев «Коммерсанту».

Ранее, напомним, сообщалось, что Москва «позволила» Екатеринбургу провести неконкурентные выборы, так как если фамилия Ройзмана появится в бюллетене, велика вероятность назначения второго тура и даже победы оппозиционного политика. Официально в Администрации президента и в уральском полпредстве опровергают информацию о каком-либо вмешательстве в выборы губернатора Свердловской области.