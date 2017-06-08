После того, как Центральный банк отпустил рубль в свободное плаванье и занялся таргетированием инфляции, российская валюта чувствует себя на удивление хорошо. С одной стороны, это заслуга цены на нефть марки Brent, которые уже давно не опускалась ниже 40 долларов за баррель. С другой стороны, низкая инфляция так или иначе стабилизирует курс валюты.

За год цены в России, по данным Росстата, выросли всего на 4,1%. Это, конечно, больше, чем в Соединенных Штатах и еврозоне (там уровень инфляции находится в районе 2%), но уже сопоставимо. Было бы довольно странно, если бы в России цены не росли, а рубль все время падал. Или укреплялся.

И все-таки сценариев обесценивания рубля существует множество и их постоянно стоит держать в голове — особенно если существуют хоть какие-то инвестиции внутри России.

Во-первых, можно ожидать каких-то новостей из Европы и США. Могут ли в Британии выиграть левые? Какие будут итоги парламентских выборов во Франции? Изменят ли свою политику ЕЦБ и ФРС? Какие показания начнет давать экс-директор ФБР Джеймс Коми? Все это может сказаться на курсах доллара и евро, а значит и рубля.

Купюры евро и доллара в одной связке / pixabay.com

Во-вторых, нельзя забывать про внутренние факторы. Как заявил Минфин, программа покупки валюты на рынке с 7 июня по 6 июля вырастет до 45,1 млрд рублей (2,1 млрд в день), это в 5,3 раз выше объемов предыдущего раунда интервенций. В принципе это не очень много, в первом квартале Минфин покупал валюту на значительно большие суммы, но проблема в том, что платежный баланс с тех пор изменился не в сторону России, так что теперь даже такие объемы могут повлиять на рынок.

Помимо интервенций Минфина важны будут темпы снижения ключевой ставки Банком России. По словам Эльвиры Набиуллиной, сейчас руководство ЦБ рассматривает два варианта на ближайшее заседание, которое состоится 16 июня, — снизить ставку на 0,25 и на 0,5 п.п. От скорости снижения ставки зависит то, как быстро иностранные инвесторы начнут выводить деньги из российских ОФЗ — сейчас в них очень выгодно вкладывать, так как заработок на этих относительно надежных бумагах значительно выше, чем в аналогичных западных инструментах. Эта схема называется carry trade. Если ставка будет снижаться плавно, то схема все еще будет выгодна и, следовательно, сильного влияния на курс вся эта ситуация не окажет. Но если в России ставки по кредиту резко пойдут вниз, то из страны будет выведен достаточно большой объем капитала — а это, в свою очередь, приведет к падению курса рубля.

Эльвира Набиуллина / duma.gov.ru

И, конечно, ни в коем случае не стоит забывать, что рубль — нефтяная валюта, а значит в случае падения цен на энергоносители рубль так или иначе потеряет в весе. Пока что все выглядит достаточно «оптимистично»: напряженность в Персидском заливе, теракты в Иране, неустойчивая ситуация в Ираке. Это все, конечно, подталкивает цены на нефть вверх. Но при этом зона Персидского залива уже некоторое время не определяет рынок — сланцевая революция в США совершилась, и Северная Америка уже начала экспортировать нефть. Вряд ли что-то кардинально изменится в ближайшие месяцы, но какая-нибудь Северная Дакота уже привлекает к себе ничуть не меньше внимания, чем Кувейт.